Matus Bero ist Bochums einziger Bundesliga-Profi, der bei der EM in Deutschland dabei sein könnte. Der VfL kassiert dafür Prämien von der Uefa.

Die meisten Profis des VfL Bochum sind im Urlaub. Zwei Nationalspieler aber sind für ihre Heimatländer aktiv. Agon Elezi hat noch ein Testspiel mit Nordmazedonien vor der Brust. Matus Bero will bei der Europameisterschaft in Deutschland für die Slowakei am Ball sein - und würde dem VfL Bochum damit finanziell helfen.

Denn die Uefa schüttet insgesamt 140 Millionen Euro an die Vereine aus, die Spieler abstellen. Dies teilte die Dachorganisation des europäischen Fußballs auf ihrer Homepage mit. Konkret heißt das: Bereits ab zehn Tagen vor der EM gibt es für jeden Spieler pro nominiertem Tag eine Abstellungsgebühr. Die Höhe richtet sich danach, ob ein Spieler in einem Land der Fifa-Kategorie I, II oder III spielt. Die Bundesliga zählt zur höchsten Kategorie I.

Für EM-Spieler aus der Bundesliga gibt es pro Tag und Spieler 10.000 Euro für den Klub, so der Uefa-Prämien-Plan. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie im Spiel eingesetzt werden oder nicht. Für Spieler der Kategorie II sind es zwei Drittel davon (ca. 6660 Euro), der Kategorie III nur noch ein Drittel (ca. 3330 Euro). Matus Bero beschert dem VfL also 10.000 Euro pro EM-Tag bzw. EM-Vorbereitungstag.

Während Erhan Masovic (Serbien) und Kevin Stöger (Österreich) teils überraschend nicht ins vorläufige Aufgebot berufen wurden, zählt Matus Bero zum Team der Slowakei. Beim 4:0-Sieg im Testspiel gegen San Marino am Mittwochabend kam er nicht zum Einsatz. Trainer Francesco Calzona, der seit Mitte Februar zusätzlich den italienischen Serie-A-Klub SSC Neapel coachte, muss spätestens an diesem Freitag, 7. Juni, sein endgültiges Aufgebot mit maximal 26 Spielern benennen.

Matus Bero: 29 Länderspiele für die Slowakei - aber zuletzt fehlte er verletzt

Bero dürfte gute Karten haben, bei der EM dabei zu sein. Seit seinem Debüt 2016 bestritt der 29-Jährige 29 Länderspiele für die Slowaki (1 Tor). Seine Flexibilität, Erfahrung und Mentalität sowie seine starke Leistung im Relegations-Rückspiel in Düsseldorf sprechen für ihn.

Allerdings ist Bero kein Stammspieler, wurde meist nur eingewechselt. Und: Zuletzt verpasste der Mittelfeldmann die vier Länderspiele im Herbst wegen eines Innenbandanrisses im Knie, auch im März fehlte er verletzungsbedingt.

EM 2024: Slowakei trifft auf Belgien, Ukraine und Rumänien

Die Slowakei bestreitet am Sonntag (9. Juni) noch ein Testspiel gegen Wales. Sie trifft bei der EM in der Vorrunden-Gruppe E auf Belgien (17. Juni), die Ukraine (21. Juni) und Rumänien (26. Juni). Bis zum Freitag wird der VfL Bochum für die ersten Abstellungstage 40.000 Euro kassieren. Bleibt Bero im Kader, kommen mindestens 19 Tage hinzu, in Summe also 23. Damit würde Bochum also mindestens 230.000 Euro von der Uefa erhalten. Schafft es die Slowakei überraschend ins Finale am 14. Juli, würde der VfL sogar 410.000 Euro erhalten.

Die Uefa weist allerdings darauf hin, dass sich die Prämien noch (leicht) verändern können: „Die genauen Tagesbeträge für jede Vereinskategorie werden nach Abschluss der Endrunde auf der Grundlage der tatsächlichen Spielerbeteiligung berechnet“, zitiert die online-Ausgabe zvw.de des schwäbischen Zeitungsverlages die Uefa.

Agon Elezi spielt für Nordmazedonien noch in Tschechien

Bero wird, wenn er nominiert wird, dann den Trainingsauftakt des VfL Bochum am 1. Juli unter dem neuen Trainer Peter Zeidler verpassen. Anders als Agon Elezi. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der im Winter zum VfL kam und bisher noch nicht eingesetzt wurde in der Bundesliga, saß im Testspiel beim 0:3 gegen Kroatien am Montag nur auf der Bank. Nordmazedonien spielt nun noch am Montag, 10. Juni, in Tschechien, danach hat auch Elezi Urlaub.