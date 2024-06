Die SpVgg Steele 03/09 gewann das Hinspiel der Entscheidungsrunde in der Landesliga Niederrhein 2 zwar mit 4:1, doch Trainer Dirk Möllensiep erinnert im Hinbblick auf das Rückspiel an Fortuna Düsseldorf.

Mit 4:1 gewann die SpVgg Steele 03/09 am Dienstag gegen die SGE Bedburg-Hau im Hinspiel der Entscheidungsrunde um den letzten direkten Nichtabstiegsplatz in der Landesliga Niederrhein 2.

In das Rückspiel am Sonntag geht man zwar mit einer komfortablen Führung, doch Trainer Dirk Möllensiep erinnert noch einmal mahnend an das Negativbeispiel Fortuna Düsseldorf, die einen 3:0-Sieg aus dem Hinspiel der diesjährigen Bundesliga-Relegation verschenkten.

"Es haben alle die Relegation im Profibereich geguckt. Das reicht schon eigentlich, wenn man sieht, dass Düsseldorf in Bochum mit 3:0 gewonnen hat und dann zu Hause verkackt hat", erinnert er.

Dennoch erkennt er an, dass die eigene Konstellation eine etwas andere ist: "Jetzt ist die Konstellation natürlich, wir spielen auswärts, gar keine Frage." Doch seinen Gegner hat er in den, inzwischen drei bestrittenen, Partien gegeneinander ausführlich analysiert.

"Bedburg-Hau ist eine Mannschaft, die nicht unbedingt das Spiel machen kann, sondern mehr aus Konter-Situationen herauskommt", erkennt er. Dementsprechend ist die Aufgabe am Sonntag klar: "Wir werden in der Defensive vernünftig stehen. Wir werden auch sicherlich versuchen, ein Tor zu schießen und werden auch versuchen, die Partie zu gewinnen, damit wir da klare Verhältnisse schaffen können."

Denn er weiß: Ohne eine anständige Leistung, kann auch die gesamte Entscheidungsrunde in Gefahr geraten. "Im Fußball ist alles möglich und deswegen werden wir die Jungs darauf einimpfen, das Spiel am Sonntag mit voller Konzentration zu bestreiten. Wenn man zu großen Angsthasen-Fußball spielt, kassiert man irgendwann ein Tor und dann wird man nervös. Dann fängt der Kopf an, rumzuspinnen."

Urlauber kehren vor Rückspiel zurück

Zu seinem Glück hatte Möllensiep am Dienstag wenige Ausfälle aufgrund von Urlauben zu beklagen. Am Mittwoch fuhren einige seiner Jungs in den Urlaub, allerdings kehren diese schon am Samstag wieder zurück, sodass sie für das Rückspiel am Sonntag einsatzbereit sind.

Anstoß für das Rückspiel der Entscheidungsrunde um den letzten direkten Nichtabstiegsplatz ist am Sonntag in Bedburg-Hau um 15.00 Uhr.