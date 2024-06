Beim 1. FC Magdeburg hat er sich im Profifußball und zuletzt in Liga zwei etabliert. Nun zieht Leon Bell Bell zur Konkurrenz weiter - wenn auch nur ein paar Kilometer.

Leon Bell Bell wird künftig für Eintracht Braunschweig auflaufen und seinem bisherigen Klub 1. FC Magdeburg den Rücken kehren. Der Linksverteidiger beendet das Kapitel in der Bördestadt damit nach fünf Jahren und wechselt ablösefrei. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben, teilte Braunschweig mit.

"Ich freue mich sehr, hier bei der Eintracht zu sein. Ich hatte mit den Verantwortlichen gute Gespräche, die mich sehr überzeugt haben. Ich hoffe, dass wir die Saison gut gestalten können und wir erfolgreich sein werden", sagte Bell Bell.

Sowohl Magdeburg als auch Braunschweig haben in der vergangenen Saison unter anderem mit dem FC Schalke 04 lange um den Klassenerhalt gekämpft. Am Ende haben es alle drei geschafft und werden in der kommenden Zweitligasaison wieder aufeinandertreffen.

"Leon ist unser absoluter Wunschspieler für die linke Seite, entsprechend froh sind wir über seine Verpflichtung. Er ist in Magdeburg in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Stammspieler gereift und hat seine Qualitäten auch in der 2. Bundesliga konstant unter Beweis gestellt. Wir haben uns für Leon entschieden, da er viel Dynamik, Offensivdrang sowie Qualitäten im Ballbesitz mitbringt und uns darüber hinaus auch mehr Variabilität gibt", sagte Braunschweigs Sportdirektor Benjamin Kessel.

Nach fünf Jahren und 131 Spielen in der zweiten und dritten Liga, sowie im DFB-Pokal endet für Bell Bell das Kapitel 1. FC Magdeburg. Im Sommer 2019 war er von der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05, zu deren Abwehrspieler Stefan Bell kein familiäres Verhältnis besteht, an die Börde gekommen.

In der abgelaufenen Saison war Bell Bell bei den Magdeburgern gesetzt. 29 von 34 möglichen Zweitligaspielen absolvierte der gebürtige Hanauer, wobei er einmal traf und zwei Vorlagen gab. Bell Bell kann neben der Linksverteidigerposition auch im linken Mittelfeld und auf dem linken Flügel aufgeboten werden.