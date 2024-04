Der eine oder andere Aufstiegsheld von Alemannia Aachen lief schon in der 3. Liga oder höher auf. Eine Übersicht.

Alemannia Aachen steht als erster Aufsteiger in die 3. Liga fest. Klar ist: Hier weht ein anderer Wind als in Liga vier, daher haben wir mal geschaut. Wie viel Erfahrung aus den oberen Ligen gibt es eigentlich im Kader der Alemannia.

In der Summe sind es 393 Drittliga-Partien, die das Aufstiegs-Personal vorweisen kann. Besonders beachtlich. Mit Sasa Strujic und Sascha Marquet sind zwei Akteure noch oder wieder im Kader, die bereits 2011/12 in der 2. Bundesliga (Marquet) und in der Saison 2012/13 (Marquet, Strujic) dabei gewesen sind.

Daher werden sie keine gute Erinnerung an diese Zeit haben, denn in beiden Jahren gab es einen Abstieg, der dann in der Regionalliga endete. Nun der nächste Versuch in der 3. Liga. Und speziell im Tor und in der Abwehr fehlt es noch an Erfahrung.

Die Übersicht über den aktuellen Kader

Torhüter

Marcel Johnen (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Leroy Zeller (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Jan Strauch (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Abwehrspieler

Jan-Luca Rumpf (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Mika Hanraths (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Julius Schell (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Franko Uzelac (sechs Drittligaspiele für die Würzburger Kickers)

Aldin Dervisevic (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Sasa Strujic (16 Drittligaspiele für Alemannia Aachen)

Robin Afamefuna (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Lars Oeßwein (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Nils Winter (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Florian Heister (19 Zweitliga-Spiele für Jahn Regensburg und 38 Drittliga-Spiele für Viktoria Köln)

Mittelfeldspieler

Frederic Baum (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Bastian Müller (sieben Drittligaspiele für Bayern München II)

Julian Schwermann (53 Drittliga-Spiele für den SC Verl)

Vleron Statovci (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Leo Mirgartz (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Anas Bakhat (23 Drittliga-Spiele für Kaiserslautern II) Kilian Pagliuca (39 Drittliga-Spiele für den Halleschen FC und CZ Jena)

Ulrich Bapoh (14 Zweitliga-Spiele für den VfL Bochum und den VfL Osnabrück, zudem 22 Drittligaspiele für Osnabrück)

Beyhan Ametov (27 Drittliga-Partien für den SV Meppen)

Angreifer

Anton Heinz (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Lukas Scepanik (65 Drittliga-Spiele für den MSV Duisburg und Türgücü München)

Dustin Willms (42 Drittliga-Spiele für den FSV Zwickau)

Vincent Schaub (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Sascha Marquet (vier Zweitliga-Spiele für Alemannia Aachen und 45 Drittliga-Partien für Aachen und Fortuna Köln)

Marc Brasnic (Sieben Zweitliga-Spiele für den SC Paderborn und zehn Drittliga-Partien für Fortuna Köln)

Thilo Töpken (keine Erfahrung in der 3. Liga)

Summe:

Drittliga-Spiele: 393

Zweitliga-Partien: 44