Im Halbfinal-Hinspiel um die U19-Deutsche Meisterschaft trennten sich Borussia Dortmund und Hertha BSC 2:2.

Mit 17 (!) Punkten Vorsprung wurde die U19 von Borussia Dortmund Westdeutscher Meister und qualifizierte sich für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft: Dort hieß der Gegner Hertha BSC. Die Berliner setzten sich in der U19-Bundesliga Nord/Nordost im Zweikampf mit dem VfL Wolfsburg durch und krönten sich ebenfalls zum Meister.

Am Donnerstagabend fand dann in Dortmund das Hinspiel zwischen dem BVB und der Hertha statt. In einem intensiven Spiel trennten sich beide Teams vor 1000 Zuschauern 2:2 (1:0), somit ist noch alles offen für das Rückspiel.

Doch zunächst der Reihe nach: In einer ausgeglichenen Anfangsphase ging der BVB mit dem ersten Abschluss in Führung: Paris Brunner traf den Innenpfosten und Cole Campbell musste nur noch aus kurzer Distanz einschieben - 1:0 (11.).

Bis zum Seitenwechsel kam dann kein weiterer Treffer mehr hinzu: Der BVB hatte die etwas größeren Chancen, weshalb die knappe Pausenführung auch leistungsgerecht war.

BVB – Hertha U19 2:2 BVB U19: Lisewski - Korzynietz, Posadas (46. Benkara), Meiser, Kabar (62. Rashidi) - Wätjen, Lubach - Onofrietti (46. Herrmann), Krevsun, Campbell - Brunner (78. Diallo) Hertha U19: Goller - Matiebel (46. Ndi) - Klemens, Sherwood, Strasner - Dardai (90. Telib), Mamuzah Lum, Michelbrink - Maza, Rölke (80. Bellomo), Pereira-Mendes Tore: 1:0 Campbell (11.), 1:1 Rölke (68.), 1:2 Bellomo (88.), 2:2 Herrmann (90.) Schiedsrichter: Sahin Dündar Zuschauer: 1000

Im zweiten Durchgang hatte die Hertha viel Ballbesitz, der BVB lauerte hingegen auf Konter. Allerdings spielten die Hausherren dann zu passiv - und wurden in der 68. Minute bestraft:

Nach einer zunächst geklärten Ecke flankte Lukas Michelbrink aus dem Halbfeld präzise auf Stürmer Oliver Rölke, der per Kopf den Ball im langen Eck versenkte. Ein perfekter Kopfball!

In der Schlussphase gab es für die Dortmunder noch eine Schrecksekunde. Supertalent Paris Brunner musste in der 78. Minute verletzt ausgewechselt werden. Danach entwickelte sich ein absolut wildes Finish: Erst drehte der eingewechselte Karim Bellomo aus kurzer Distanz die Partie für die Gäste (88.), aber dann hatte Charles Herrmann die richtige Antwort parat (90.) und erzielte nach einer Ecke den Treffer zum 2:2-Endstand.

Weiter geht es für die jungen Dortmunder bereits am Pfingstmontag (20. Mai, 11 Uhr) mit dem Rückspiel in Berlin. Dort geht es um den Finaleinzug. Im anderen Halbfinale duellieren sich Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim.

Nach dem 6:2-Hinspielsieg der Hoffenheimer steht damit ein Finalteilnehmer fast schon fest.