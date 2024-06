Aleksandar Pavlović wird die Europameisterschaft verpassen. An seine Stelle rückt für Deutschland ein Spieler von Borussia Dortmund.

Unverhofft stellt Borussia Dortmund doch noch seinen dritten deutschen EM-Fahrer. Weil Bayern Münchens Aleksandar Pavlović krankheitsbedingt ausfällt, rückt Borussia Dortmunds Emre Can in das deutsche Aufgebot.

Damit reagiert Bundestrainer Julian Nagelsmann positionsgetreu auf den Ausfall des defensiven Mittelfeldspielers. Can war bei der Borussia in der abgelaufenen Saison Kapitän, überzeugte aber nicht immer. In der Bundesliga stehen 25 Einsätze, zwei Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Dazu kommen elf Champions-League-Spiele und zwei Partien im DFB-Pokal. Für Deutschlands Herren-Nationalmannschaft absolvierte Can bereits 43 Spiele (ein Tor).

"Wir wollen noch einen Sechser im Kader", sagte Nagelsmann, Can habe "sofort seine Begeisterung und Bereitschaft geäußert, zur Mannschaft zu stoßen. Wir wollten noch einen Spieler im Kader haben, der viele Spiele absolviert hat, der weiß, mit dem Druck umzugehen. Er kann das Profil gut erfüllen, das wir jetzt gebrauchen können."

Auf Bayern-Star Leon Goretzka scheint dieses Profil offenbar nicht zuzutreffen. Seine Nicht-Nominierung hatte für Unverständnis gesorgt. Er wird auch weiter außen vor bleiben.

Pavlović hätte sich im Mittelfeld wohl ohnehin hinter Toni Kroos, Robert Andrich und wahrscheinlich auch Pascal Groß anstellen müssen. Beim 0:0 gegen die Ukraine Anfang Juni hatte er sein Debüt für Deutschland gefeiert, wurde gegen Ende für 19 Minuten eingewechselt.

Weitere Minuten hätten bei der Europameisterschaft dazukommen sollen. Nun muss sich der 20-Jährige womöglich deutlich länger gedulden, ehe er wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen kann.

Der deutsche EM-Kader im Überblick

Tor: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen

Abwehr: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Josua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Mittelfeld: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Groß, İlkay Gündoğan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Emre Can, Leroy Sané, Florian Wirtz

Angriff: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav

Verzichten wird Nagelsmann im finalen Kader, der laut UEFA insgesamt 26 Spieler umfassen darf, auf Alexander Nübel. Nübel war vom Bundestrainer am 16. Mai für den vorläufigen EM-Kader nominiert worden und hatte in den vergangenen beiden Wochen ebenso wie die U 21-Nationalspieler Rocco Reitz und Brajan Gruda die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft mitgemacht.