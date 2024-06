Dynamo Dresden muss nach dem verpassten Aufstieg auch einen großen Umbruch verkraften.

Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga gibt es einen großen Umbruch bei Dynamo Dresden. Nun gab es Abgang Nummer 14. Jonathan Meier wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846.

Der Linksverteidiger unterschrieb bei den Ulmern, die sensationell den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga hinlegten, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. In Dresden kam er in der abgelaufenen Saison 30 Mal zum Einsatz.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele betont: „Jonathan konnte in seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung sammeln und bringt nochmals Dynamik in unser Spiel. Auch persönlich hat er uns überzeugt und passt sehr gut in unsere Mannschaft. Wir begrüßen ihn in Ulm und freuen uns, dass er sich für den SSV entschieden hat.“

Meier freut sich auf seine neue Aufgabe: "Die Gespräche mit dem SSV Ulm waren von Beginn an sehr vertrauensvoll und ich habe gespürt, dass der Verein sich sehr um mich bemüht hat. Als ich in der letzten Saison mit Dynamo Dresden im Donaustadion gespielt habe, konnte ich auch schon spüren, welche Stimmung und Energie dieses Stadion und die Fans entfachen können. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe in der 2. Bundesliga und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen.“

Zugänge: Tim Schreiber (RB Leipzig), Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig), Aljaz Casar (Hallescher FC), Lukas Boeder (1. FC Saarbrücken), Dennis Duah (HSV II), Oliver Batista Meier (nach Leihe zurück vom Grasshopper Club Zürich), Jan Shcherbakovski (nach Leihe zurück von Energie Cottbus), Paul Lehmann (nach Leihe zurück von Rot-Weiß Erfurt), Julius Hoffmann (nach Leihe zurück aus Babelsberg),

Abgänge: Jonas Saliger (1. FC Köln II), Paul Will (Darmstadt 98), Luca Herrmann (SC Paderborn), Stefan Drljaca (VfB Stuttgart), Jakob Lewald (SV Sandhausen), Kevin Ehlers (Eintracht Braunschweig), Tobias Kraulich (Rot-Weiss Essen), Lucas Cueto, Kevin Broll, Panagiotis Vlachodimos, Manuel Schäffler, Kyrylo Melichenko (alle Ziel unbekannt), Ahmet Arslan (nach Leihe zurück zum 1. FC Magdeburg), Dennis Borkowski (nach Leihe zurück zu RB Leipzig), Jonathan Meier (SSV Ulm)