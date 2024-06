Der FC Kray bereitet sich weiter auf die anstehende Landesliga-Saison vor. Nun kommt ein weiterer Neuzugang mit Landesliga-Erfahrung vom VfB Frohnhausen.

Djibril Camara wird in der kommenden Saison nicht mehr beim VfB Frohnhausen spielen. Der Außenverteidiger verlässt den Landesliga-Absteiger und wechselt zum FC Kray.

Der 22-Jährige kehrt somit an seine alte Wirkungsstätte zurück, denn schon in der U19 spielte er für den FC. Nach seinem Wechsel 2022 zur SpVgg Steele, verließ er den Landesligisten in Richtung ETB Schwarz-Weiß Essen, bevor er zum VfB Frohnhausen ging.

"Djibril ist sehr flexibel, spielt einen guten Ball und kann sowohl auf links als auf rechts spielen. Er ist charakterlich einwandfrei und kennt schon einige Jungs aus der Mannschaft. Vor allem freut mich, dass wir auch Jungs mit hoher Identifikation mit diesem Verein und diesem Stadtteil für uns gewinnen können", wird Kray-Trainer Bartosz Maslon auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

In der vergangenen Spielzeit stand er in 34 der absolvierten 37 Spiele auf dem Rasen, wobei er ein Tor erzielen konnte. Für ETB kam er in der Saison 22/23 sogar zu zwei Oberliga-Einsätzen. Insgesamt stand der junge Außenverteidiger auf 61 Landesliga-Einsätze.

Camara ist der nächste von vielen Neuzugängen der Essener, die mit einem frischen Kader in die neue Saison starten werden.

FC Kray: Zu- und Abgänge im Überblick

Zugänge: Djibril Camara (VfB Frohnhausen), Ahmed Kulalic (Sportfreunde Hamborn 07), Abid Yanik (SG Wattenscheid 09), Marvin Matten, David Leinweber (beide ETB Schwarz- Weiß Essen ), Ebeny Nguimba (TuS Bövinghausen), Arman Corbo (VfB Speldorf), Emir Basoglu, Estevan Rascho, Edmond Kadrijaj (alle FC Kray U19 ), Juri Korte (SV Schonnebeck U19) Luei Mustafa, Brown Amadin (alle SG Unterrath U19)

Abgänge: Maurice Walz (ESC Rellinghausen), Meris Glogic (Arminia Klosterhardt), Yassine Bel-Mustapha (SG Schönebeck), Pascal Janus, Bright Nyarko, Kevin Friessner, Justus Jaegers, Danilo Curaba, Bright John Essien, Maid Music, Toya Sato (alle Ziel unbekannt)