Die SG Wattenscheid 09 hat am Dienstag (11. Juni) schon einen Neuzugang präsentiert. Am Abend folgte dann eine Vertragsverlängerung.

Die SG Wattenscheid 09 konnte einen weiteren Neuzugang vermelden: Es ist der Angreifer der TSG Sprockhövel Deniz Duran, der 2022 vom SC Velbert zur TSG wechselte und ab dem 1. Juli an der Lohrheide stürmen wird.

Duran ist nach Semih Sarli (SV Schermbeck), Leonard Jegus (KFC Uerdingen U17) und Gian-Luca Rexhäuser (SV Herbede) der vierte externe Zugang für die SG Wattenscheid 09. Hinzu kommen die U19-Spieler Tarik Ould Seltana und Quentin Weiß.

Diese Neu-Wattenscheider werden demnächst auch auf ein 09-Urgestein treffen. Denn Tim Sindermann verlängerte seinen Vertrag und geht in sein fünftes Wattenscheid-Jahr.

"Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich trotz der schwierigen Saison für mich persönlich und für den Verein, mich sehr wohl hier fühle. Ich bin jetzt seit vier Jahren dabei und es hat sich viel in der Mannschaft getan, aber ich habe mich dennoch entschieden, dass das Kapitel Wattenscheid 09 für mich noch nicht beendet sein soll und ich jetzt Lust habe wieder einen kleinen Neuanfang zu starten und den, so gut es geht, mitzugestalten. Vor allem weil es mir im letzten Jahr aus verletzungstechnischen Gründen leider nicht so gut gelungen ist", erklärt Sindermann seine Entscheidung.

Hinsichtlich der Ziele ergänzte er: "Eine deutlich ruhigere Saison mit der Mannschaft spielen, als diese. Ich glaube, dass sollte Prio eins sein. Wir müssen uns frühzeitig sichern und nicht erst 3 Spieltage vor dem Ende. Wenn man das geschafft hat, kann man sich gegebenenfallsneue Ziele stecken. Ich denke, wir sind gut beraten, erstmal kleine Brötchen zu backen und eine solide Saison zu spielen. Ich möchte persönlich wieder auf dem Platz stehen und nach der Verletzung so viele Spielminuten wie möglich sammeln."

Die SG Wattenscheid 09 haben verlassen: Marvin Schurig (Sportfreunde Niederwenigern), Maurice Haar (Türkspor Dortmund), Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Abid Yanik (FC Kray), Daniel Dudek (Westfalia Herne), Nico Thier (Sportfreunde Lotte), Nils da Costa Pereira (Erkenschwick), Arda Nebi, Jeffrey Malcherek, Frederik Wiebel, Felix Casalino und Fabrizio Fili (alle Ziel unbekannt).