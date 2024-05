Das nächste Talent aus der Knappenschmiede schafft den Sprung und unterschreibt einen Profivertrag.

Der FC Schalke 04 hat den nächsten Spieler aus der Knappenschmiede für seine positive Entwicklung belohnt und mit einem Profivertrag ausgestattet. Mit dem 19-jährigen Emmanuel Gyamfi einigte sich der Klub auf ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2025. Das gab S04 am Donnerstag (16. Mai) bekannt.

"Wir haben Emmanuel als Talent aus der Knappenschmiede mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, weil wir davon überzeugt sind, dass er sein Potenzial in den kommenden Jahren abrufen wird. Wir wollen ihm die Zeit geben, sich im Profifußball zu etablieren", erklärt Sportdirektor Marc Wilmots den Plan mit Gyamfi und lobt den Neu-Profi: "Emmanuel hat in den Testspielen und Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er hat einen guten linken Fuß und ist zielstrebig in seinen Offensivaktionen."

Der in Hemer geborene Linksfuß freut sich sehr auf seine Aufgabe, wie er erklärt: "Ich danke den Verantwortlichen auf Schalke für das Vertrauen. In den vergangenen Jahren habe ich mich in der Knappenschmiede stets weiterentwickeln dürfen und möchte nun dauerhaft den nächsten Schritt in den Profifußball machen."

Bereits in dieser Saison absolviert Gyamfi seine erste Saison bei den Senioren. Für die zweite Mannschaft von den Knappen kam er in 21 Spielen der Regionalliga West zum Einsatz, traf einmal und legte zwei Tore auf. Dabei stand der sowohl auf der linken Bahn als auch als rechter Verteidiger eingesetzte Gyamfi immer in der Startelf und spulte - einen Spieltag vor Saisonende - 1710 Minuten ab.

Begonnen hat Gyamfi das Fußballspielen beim VfR 08 Oberhausen, dem VfB Speldorf und der SG Essen-Schönebeck. Nach zwei Jahren im Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf wechselte er zur Saison 2019/2020 in die U16 von S04. Knapp fünf Jahre später setzte Gyamfi jetzt seine Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag und kann auf erste Einsätze in der 2. Bundesliga hoffen.