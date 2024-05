FSV Vohwinkel, Tabellenvierter der Bezirksliga Gruppe 2 am Niederrhein, hat seinen Kader für die Saison 2024/2025 komplettiert.

Mit dem 22-jährigen Timm Schreiber vom SC Velbert II hat der FSV Vohwinkel sein Torhüter-Trio für die Saison 2024/25 komplettiert. Er wird gemeinsam mit Björn Heußen und Torben Jörges um den Platz im FSV-Tor kämpfen.

Schreiber wurde in der Jugend des SC Velbert ausgebildet und schaffte dort auch den Sprung zu den Senioren, wo er in der Saison 2021/2022 auch einen Einsatz in der Oberliga zu verzeichnen hatte.

Nach einem einjährigen Gastspiel beim 1. FC Wülfrath in der Landesliga, wo er in der Saison 2022/23 zwölf Einsätze hatte, ging es dann zurück zum SC Velbert, wo er in der Hinrunde noch 14 Einsätze hatte, in der Rückrunde dann aber beruflich bedingt kürzer treten musste und nicht mehr zur Verfügung stand. Nach Abschluss seiner Ausbildung will er nun wieder aktiv werden und hat sich dabei für den FSV Vohwinkel entschieden.

Schreiber erklärt: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FSV Vohwinkel. Mir gefällt besonders die gut organisierte Struktur im Verein und dass ich wieder mit vielen mir bekannten Gesichtern zusammen spielen kann. Nach meinem halben Jahr Pause aus beruflichen Gründen freue ich mich umso mehr, wieder richtig Gas geben zu können und mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu absolvieren."

Auch FSV-Trainer Marc Bach freut sich auf den Konkurrenzkampf im Tor: "Mit Timm bekommen wir einen jungen Torwart, der aber schon einiges an Erfahrung mitbringt. Wie auf jeder Position im Kader wird auch zwischen Björn, Torben und Timm ein sehr intensiver und interessanter Konkurrenzdruck entstehen. Mit der Verpflichtung von Timm sind wir auf dieser Position nun qualitativ und auch menschlich richtig stark besetzt!"

In der kommenden Saison will der FSV Vohwinkel an die Tür zur Landesliga klopfen und hat seinen Kader schon frühzeitig beisammen - RevierSport berichtete.