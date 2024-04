Der FSV Vohwinkel treibt weiter seine Kaderplanung voran und ist schon kurz vor dem Ziel. Zwei bis drei Spieler fehlen noch.

Mit Ercan Akhan hat nun auch der letzte Spieler aus dem aktuellen Kader des FSV Vohwinkel seinen Vertrag verlängert. Die Kaderplanungen stehen beim Wuppertaler Bezirksligisten somit kurz vor dem Abschluss.

Akhan wechselte vom Oberligisten TVD Velbert in die Lüntenbeck, wo er nach langer Verletzungspause dringend Spielpraxis benötigte. Diese bekam er beim FSV Vohwinkel dauerhaft und in der aktuellen Saison ist Akhan nicht aus der Stammelf der "Füchse" wegzudenken.

In den 27 Spielen verpasste er lediglich sechs Minuten nach einer Auswechslung, spielte 26-mal über die volle Distanz und konnte im Auswärtsspiel beim SSV Bergisch Born einen Treffer erzielen. Akhan verlängerte nun seinen Vertag bis zum 30. Juni 2025.

FSV-Trainer Marc Bach: "Ercan ist ein sehr wichtiger Baustein unserer Defensive und hat in dieser Saison nach seiner langen Verletzungspause dauerhaft seine Einsätze bekommen und sich stetig entwickelt. Mit seinen 21 Jahren hat er dabei eine absolute Führungsrolle in unserer Abwehr und wird diese in der nächsten Saison weiter ausbauen können. Ercan ist für mich ein sehr wichtiger Ansprechpartner auf dem Platz und trotz seines jungen Alters schon sehr weit. Das wollen wir gemeinsam weiter entwickeln und in der nächsten Saison den nächsten Schritt gehen."

Die letzten Baustellen werden wir bald geschlossen haben und dann einen sehr schlagkräftigen Kader für die neue Saison auf die Beine gestellt haben. Die Entwicklung der Mannschaft und des Gesamtvereins gehen absolut in die richtige Richtung und wir wollen in der neuen Saison angreifen und das Projekt FSV Vohwinkel weiter vorantreiben. Christian Bialke

"Ich möchte mich gerne noch weiter entwickeln und als Führungsspieler in unserer jungen Mannschaft gerne in der nächsten Saison beim Aufstiegsziel in die Landesliga unterstützen. Wir haben eine hungrige Mannschaft, die sich sehr positiv entwickelt. Da möchte ich gerne weiterhin ein Bestandteil sein", erklärt Akhan.

Mit den Torhütern Björn Heußen und Torben Jörges, den Spielern Teunis Michaelis, Blend Janko, Tobias Orth, Nik Niewalda, Frederic Lühr, Henock Manata, Denis Arslan, Niklas Dörrier, Luis Fritzsch, Jonas Schneider, Deyar Janko, Tim Zemlianski, Phil Ketzscher, Niklas Stolle, Ercan Akhan und Leon Kriescher sowie den Neuzugängen Nico Sudano, Malte Gerlich und Sami Tajar stehen somit bereits 21 Spieler für die Saison 2024/2025 unter Vertrag.

Ein weiterer Neuzugang hat bereits seine Zusage gegeben, hier folgt in Kürze die Vertragsunterschrift samt Bekanntgabe. Zwei, drei Kaderplätze sind dann noch zu vergeben, hier befindet man sich ebenfalls in finalen Gesprächen.

Der sportliche Leiter Christian Bialke sagt zur Kaderplanung: "Wir sind mit dem aktuellen Stand der Kaderplanung mehr als zufrieden. Die letzten Baustellen werden wir bald geschlossen haben und dann einen sehr schlagkräftigen Kader für die neue Saison auf die Beine gestellt haben. Die Entwicklung der Mannschaft und des Gesamtvereins gehen absolut in die richtige Richtung und wir wollen in der neuen Saison angreifen und das Projekt FSV Vohwinkel weiter vorantreiben."