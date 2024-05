Alemannia Aachen ist ins Risiko gegangen und hat sein großes Saisonziel, den Aufstieg in die 3. Liga, erreicht. Doch nun ist der Kader für 24/25 sehr aufgebläht.

Die Regionalliga-Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die 3. Liga hat bei Alemannia Aachen eine kleine Kehrseite der funkelnden Medaille. Viele Verträge haben sich durch den Aufstieg automatisch verlängert.

Denn bis auf Kilian Pagliuca, Frederic Baum, Leroy Zeller, Robin Afamefuna, Jan Strauch und Vleron Statovci besitzen alle Spieler des Aachener Kaders Verträge über die laufende Saison hinaus. Heißt: Der Aachener Kader ist etwas aufgebläht.

Inklusive der drei bisherigen Zugänge - Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Felix Meyer (BFC Dynamo) - stehen am Tivoli ab dem 1. Juli 26 Spieler unter Vertrag. Und: Trainer Heiner Backhaus, der auch kurz vor der Vertragsverlängerung steht, sowie sein Technischer Direktor Erdal Celik wollen den Kader eigentlich weiter verstärken.

Heißt auch: Spieler, die in Aachen für die Saison 2024/2025 gebunden sind, werden trotz laufender Verträge keine sportliche Rolle spielen. "Wir kommen vom Amateur- in den Profibereich, entsprechend müssen wir nachbessern. Die Körperlichkeit wird gewaltig zunehmen. Wir können mit unseren geringen Mitteln keine Experimente machen", betonte Backhaus jüngst in der "Aachener Zeitung".

Von den Spielern, deren Arbeitspapiere auslaufen, dürften sich aktuell wohl nur Ersatztorwart Zeller und Mittelfeldspieler Baum berechtigte Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung in Aachen machen.

Und: Spieler wie Beyhan Ametov, Lars Oeßwein oder Marc Brasnic dürften trotz gültiger Arbeitsvertäge bis zum 30. Juni 2025 Freigaben für eventuelle Wechsel erhalten.

Der Kader von Alemannia Aachen in 2024/2025

Tor: Marcel Johnen

Abwehr: Mika Hanraths, Franko Uzelac, Jan-Luca Rumpf, Julius Schell, Aldin Dervisevic, Sasa Strujic, Niklas Meyer, Lars Oeßwein, Nils Winter, Florian Heister

Mittelfeld: Bastian Müller, Julian Schwermann, Soufiane El-Faouzi, Leo Mirgartz, Anas Bakhat, Ulrich Bapoh, Beyhan Ametov, Anton Heinz, Lukas Scepanik, Dustin Wilms, Vincent Schaub

Angriff: Charlison Benschop, Sascha Marquet, Marc Brasnic, Thilo Töpken