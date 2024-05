Fünf Profis des aktuellen Kaders werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den Drittligisten SV Sandhausen auflaufen.

Der SV Sandhausen verabschiedete Dennis Diekmeier, Rouwen Hennings, Yassin Ben Balla, Daniel Klein und Lucas Laux im Rahmen des letzten Heimspiels offiziell.

Mit Diekmeier, dem Kapitän des SV Sandhausen, beendet ein wahres SVS-Urgestein zum Saisonende seine aktive Karriere. Seit 2019 trägt Diekmeier Schwarz und Weiß, lief 149 Mal für die Kurpfälzer auf und schoss vier Tore.

Diekmeier wurde in dieser Zeit Kapitän und dienstältester Spieler am Hardtwald. Neben vier DFB-Pokal-Spielen bestritt der 34-jährige Verteidiger seit seinem Wechsel 118 Zweitligaspiele für den SVS. Hinzu kommen voraussichtlich 26 Drittliga-Einsätze für die Schwarz-Weißen.

Rouwen Hennings, der vor der Saison von Fortuna Düsseldorf nach Sandhausen wechselte und sich gegen einen Wechsel innerhalb NRWs zu Rot-Weiss Essen ablehnte, wurde beim SV Sandhausen durch einige Verletzungen immer wieder zurückgeworfen.

SV Sandhausen: Trotz Achillessehnenproblemen - Hennings will weitermachen

Der 36-jährige Stürmer sammelte dennoch in 18 Pflichtspielen acht Treffer sowie zwei Vorlagen und war damit über weite Strecken der Saison torgefährlichster SVS-Spieler. Aufgrund einer Verletzung stand der Routinier zuletzt im November 2023 für den SVS auf dem Platz und laboriert seitdem an einer langwierigen Verletzung der Achillessehne. Trotz der langen Auszeit plant der Stürmer bislang nicht, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und möchte sich auf den Platz zurückkämpfen.

SV Sandhausen: Auch Ex-RWO- und MSV-Spieler Yassin Ben Balla geht

Im zentralen Mittelfeld gehörte Yassin Ben Balla im Saisonverlauf immer wieder zum Stammpersonal des SV Sandhausen. In Schwarz und Weiß kam der ehemalige Duisburger und Oberhausener Ben Balla in 36 von 43 möglichen Spielen zum Einsatz und kann auf vier Torbeteiligungen zurückblicken. Wohin es Ben Balla zur neuen Saison zieht, steht derzeit nicht fest.

Torhüter Daniel Klein kam in der Sommervorbereitung von der Regionalliga-Mannschaft des FC Augsburg zum SVS. Der in Heidelberg geborene Fußballer wartete abgesehen von vier Einsätzen im bfv-Rothaus-Pokal lange auf seine Chance im Tor des SV Sandhausen.

"Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihren Einsatz im Dienste des SVS und wünschen Ihnen für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute", sagt SVS-Sportdirektor Matthias Imhof.

Als sich Nikolai Rehnen im Rückspiel gegen Arminia Bielefeld eine schwere Gehirnerschütterung zuzog, war Klein zur Stelle: So kam der 21-Jährige im Saisonendspurt bisher auf vier Einsätze und behielt dabei einmal eine weiße Weste. Zum Ende der Spielzeit 2023/24 endet Kleins Leihe, sodass sein Weg zurück zum FC Augsburg führt.

Lucas Laux kam zu Saisonbeginn von der zweiten Garde des Bundesligisten Mainz 05. Der Kapitän der Mainzer U23 erlitt kurz nach dem ersten Spieltag im Training einen Kreuzbandriss. Seitdem befindet sich der 21-jährige Innenverteidiger in der Reha. Durch die schwere Verletzung kommt Laux lediglich auf zwei Pflichtspieleinsätze für den SVS. Er wird zur neuen Saison zu seinem Stammverein nach Mainz zurückkehren.