Im Essener Ü32-Stadtpokalfinale treffen am Samstag SuS Haarzopf und Werden-Heidhausen aufeinander. Die Grün-Weißen wollen dem Klub ein Geschenk zum Jubiläum machen.

Wenn die heiße Phase im Stadtpokal beginnt, wird es für jeden Alt-Herren-Fußballer nach der Laufbahn nochmal ernst. Ein finaler Höhepunkt, für den vor den Spielen Schmerzmittel und Magnesium-Tabletten in der Regel zur Grundversorgung gehören. Denn für Amateurfußballer im Spätherbst ihrer Karriere ist es wohl die letzte Chance auf einen in Fußballerkreisen prestigeträchtigen Titel.

Die Ü32-Fußballer des SC Werden-Heidhausen und des SuS Haarzopf müssen nur noch einen Schritt gehen, um ihr großes Ziel zu erreichen. Beide Teams stehen sich am Samstag (15 Uhr, Meisenburg) im Essener Ü32-Stadtpokalfinale gegenüber.

Die letzten beiden Pokal-Spielzeiten hatte der Heisinger SV dominiert. Doch in dieser Saison ereilte dem Team aus dem Essener Süden, das demnächst an den deutschen Ü32-Meisterschaften teilnehmen wird, das überraschende Aus in der ersten Runde.

Nun wollen Werden-Heidhausen und die Haarzopfer die Gunst der Stunde nutzen. Vor allem die Grün-Weißen haben ein gesteigertes Interesse daran, den Pokal zum Föhrenweg zu holen. In diesem Jahr feiert der Bezirksligist sein 100-jähriges Bestehen.

Zum Jubiläum soll ein Geschenk der Ü32 her, betont die Haarzopfer Amateurfußball-Legende Sascha "Salle" Schulte. "Egal wie, egal wer, wir wollen den Pott zum 100-jährigen Vereinsjubiläum nach Haarzopf holen!"

Gegen die starken Werdener, die sich im Halbfinale mit 3:0 gegen die ESG 99/06 durchsetzen konnten, setzt Haarzopf auf die Treffersicherheit seiner Angreifer. Schulte, der dank seines eleganten Spielstils auch "weißer Brasilianer" genannt wird, traf bisher in allen Pokalrunden. Kreshnik Vladi gelang im Halbfinale gegen den SV Burgaltendorf (3:2) ein Doppelpack. Schulte: "Es wird ein schweres Spiel, wir werden alles reinwerfen, um danach hoffentlich ordentlich feiern zu können."

Statt Magnesium dürfte bei den Siegern dann am Folgetag eher Aspirin gefragt sein.