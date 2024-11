Das kommt unerwartet. Der Essener Bezirksligist SuS Haarzopf muss sich nach einem neuen Cheftrainer umsehen. RevierSport klärt auf.

Paukenschlag in der Bezirksliga! Marco Guglielmi ist als Coach des Essener Bezirksligisten SuS Haarzopf zurückgetreten. Das erfuhr RevierSport exklusiv. Neben Marco wird auch sein Bruder und Co-Trainer Manuel seinen Posten niederlegen. Sportchef Friedhelm Ingenhag bestätigte diese Meldung auf RS-Nachfrage:

"Marco hatte uns am Sonntag nach dem Spiel mitgeteilt, dass er seinen Trainerposten aus beruflichen und privaten Gründen zur Verfügung stellt. Es ist sehr schade und macht mich auch traurig, weil Marco Guglielmi als Trainer bei SuS Haarzopf wirklich eine einzigartige Erfolgsgeschichte war. Unter seiner Regie sind wir in die Bezirksliga zurückgekehrt und haben uns dort wieder etabliert. Wir bedanken uns herzlich bei ihm und wünschen Marco für die Zukunft nur das Allerbeste."

Bis zur Winterpause wird Torjäger Mathias Lierhaus, der selbst eine Lizenz besitzt, als Spielertrainer fungieren. In der Rückrunde soll dann ein neuer Coach auf der Bank Platz nehmen. Welches Profil muss der neue Trainer denn mitbringen? Ingenhags Antwort: "Wir suchen einen Trainer, der zu dem Verein SuS Haarzopf und zur Mannschaft passt. Diesbezüglich schauen wir uns auch auf dem Trainermarkt um."

Erst im Dezember 2023 verlängerten Guglielmi und Haarzopf die Zusammenarbeit vorzeitig bis 2025. Seit dem 01. Januar 2022 leitete der Trainer die Geschicke an der Föhrenstraße – und das äußert erfolgreich. In der Saison 2022/23 führte Guglielmi die Mannschaft mit nur einer Niederlage zum Meistertitel in der Kreisliga A.

Im ersten Jahr nach dem Aufstieg wurde Haarzopf auf Anhieb Vierter und auch in der aktuellen Serie spielt der Essener Klub in der Bezirksliga oben mit. Umso überraschender ist die Entscheidung des 49-Jährigen, der sich ebenfalls gegenüber RevierSport zu Wort meldete:

"Das hat in erster Linie persönliche Gründe. Ich musste diese Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt einfach treffen und verlasse den Verein wirklich mit einem guten Gefühl. Wir haben in Haarzopf unglaublich viele Siege geholt, den Aufstieg gefeiert und uns jetzt in der Bezirksliga etabliert. Als Trainer weiß man manchmal, wann der richtige Zeitpunkt ist, um zu gehen. Es war insgesamt eine richtig tolle Zeit bei einem tollen Verein. Auf diese knapp drei Jahre werde ich immer positiv zurückblicken. Wir gehen im Guten auseinander."