Bezirksligist SuS Haarzopf stellt bereits früh die Weichen für die Zukunft. Der Vertrag mit Erfolgstrainer Marco Guglielmi wurde vorzeitig verlängert.

Die bisherige Überraschungsmannschaft in der Bezirksliga Gruppe 6 heißt SuS Haarzopf. Der Aufsteiger steht nach 16 Partien mit 29 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und spielt bislang eine starke Saison. Vor allem am heimischen Föhrenweg ist der Liganeuling eine Macht: Sechs der acht Heimspiele konnten gewonnen werden (ein Remis, eine Niederlage).

Dieser Erfolg weckt natürlich auch Begehrlichkeiten, aber eine wichtige Personalie konnte bereits geklärt werden. Wie RevierSport erfuhr, hat der Bezirksligist den Vertrag mit Erfolgscoach Marco Guglielmi vorzeitig verlängert – bis 2025. Seit dem 01. Januar 2022 leitet der 48-Jährige die Geschicke in Haarzopf und führte den Verein in der vergangenen Spielzeit zum Meistertitel in der Kreisliga A.

Sportchef Friedhelm Ingenhag bestätigt diese Verlängerung auf RS-Nachfrage: "Marco Guglielmi bleibt am Föhrenweg! Wir haben bereits im Dezember seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Es freut uns sehr, dass Marco bei uns bleibt. Ulrich Ostermann, der 1. Vorsitzende des Vereins, Sportdirektor Marc Enger und meine Person wollten Marco unbedingt als Trainer behalten. Seitdem er bei uns ist, kann man von einer einzigartigen Erfolgsgeschichte sprechen. Höhepunkt war der Aufstieg in die Bezirksliga. Aktuell sind wir Tabellenfünfter. Wir haben Planungssicherheit und unser Weg geht weiter. Das ist sehr erfreulich."

In der aktuellen Saison mischt die Guglielmi-Elf die Bezirksliga mit mutigem Offensivfußball auf und erzielte in 16 Partien bereits 44 Treffer. Aus den vergangenen sechs Partien holte Haarzopf stolze 16 Punkte und ist aktuell das formstärkste Team der Liga.

Unser Saisonziel war, dass wir zwischen Platz fünf und neun landen. Wenn wir am Ende der Spielzeit unter den Top-Fünf stehen, wäre das ein großer Erfolg. Friedhelm Ingenhag.

Entsprechend zufrieden zeigt sich Ingenhag mit dem Verlauf der Hinrunde: "Wir stehen auf dem fünften Tabellenplatz und wundern uns schon ein bisschen darüber. Man darf nicht unser riesiges Verletzungspech vergessen. Es sind teilweise sieben, acht Spieler ausgefallen. Stellvertretend ist ein Marco Brings zu nennen, der schon seit zwei Monaten kein Spiel absolviert hat. Trotz dieser Situation zeigt die Mannschaft sehr gute Leistungen. Wir hoffen, dass in der Rückserie wieder einige Spieler an Bord sind. Unser Saisonziel war, dass wir zwischen Platz fünf und neun landen. Wenn wir am Ende der Spielzeit unter den Top-Fünf stehen, wäre das ein großer Erfolg."