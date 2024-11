Bezirksligist SuS Haarzopf verlor am Anfang des Monats seinen Trainer. Aktuell betreut Mathias Lierhaus die Mannschaft interimsweise. Ist das vielleicht sogar eine Dauerlösung?

Am 07. November berichtete RevierSport exklusiv von einem Rücktritt in der Bezirksliga: Marco Guglielmi hatte seinen Posten als Cheftrainer des SuS Haarzopf überraschend zur Verfügung gestellt, obwohl es sportlich gut lief.

Der Verein entschied sich zunächst für eine Interimslösung: Mathias Lierhaus soll die Mannschaft bis zur Winterpause betreuen. SuS-Urgestein Tim Leding fungiert aktuell als Co-Trainer. Die bisherige Bilanz: Vier Pflichtspiele, zwei Siege, zwei Niederlagen.

Sportchef Friedhelm Ingenhag ist mit der Arbeit des erfolgreichen Stürmers zufrieden. "Der Abgang von Marco war natürlich für den Verein und für die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt absolut ungünstig. Das muss man auch ganz klar so ansprechen. Mit Mathias Lierhaus sind wir bislang sehr, sehr zufrieden. Er hat ja eine Trainer-Lizenz und macht auch ein richtig gutes Training. Die Mannschaft zieht da voll mit. Die Ergebnisse waren jetzt zwar nicht alle so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber Mathias macht einen guten Job", erklärte der 68-Jährige gegenüber RS.

Auf die Frage, welches Trainerprofil Haarzopf für den Guglielmi-Nachfolger sucht, antwortete Ingenhag: "Wir suchen einen Trainer, der zu dem Verein SuS Haarzopf und zu unserer Mannschaft passt. Die Trainer, die eventuell in Frage kommen, stecken aber fast alle in irgendwelchen Verträgen drin. Das ist alles nicht so einfach. Der Vorstand hat sich dazu entschieden, dass wir nach dem letzten Spiel in diesem Jahr, am 14. Dezember gegen Germania Wuppertal, zusammen entscheiden, wie es mit der ersten Mannschaft weitergeht. Wir haben schon mit Kandidaten gesprochen und sind da auf jeden Fall am Ball. Erst einmal lassen wir uns aber alle Optionen offen."

Logischerweise ist Mathias Lierhaus auch eine ganz klare Option. Er macht es wirklich sehr gut. Viel mehr kann ich zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht sagen. Friedhelm Ingenhag.

Eine Möglichkeit ist auch, dass der 35-jährige Lierhaus den Essener Bezirksligisten bis zum Saisonende betreut. "Logischerweise ist Mathias Lierhaus auch eine ganz klare Option. Er macht es wirklich sehr gut. Viel mehr kann ich zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht sagen", betonte Ingenhag.

Aktuell liegt der Fokus darauf, die letzten Spiele des Jahres erfolgreich abzuschließen. In diesen Partien muss Haarzopf auf Torwart Dennis Jochum verzichten, der sich einen Kreuzbandriss zuzog. Neben einem Trainer sucht der Bezirksligist somit auch noch einen neuen Torwart.