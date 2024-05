Alemannia Aachen hat am 33. Spieltag die fünfte Saisonniederlage kassiert. Beim 1. FC Düren gab es eine 1:4-Pleite. Heiner Backhaus fand klare Worte.

Dieser Auftritt war überhaupt nicht Alemannia-like. Aachen unterlag vor 2550 Zuschauern in der Westkampfbahn des 1. FC Düren mit 1:4. Da half es auch nicht, dass Torjäger Anton Heinz den feststehenden Meister und Drittliga-Aufsteiger nach nur eine Minute in Front brachte.

Patrick Dulleck (4., 16.), Simon Breuer (11.) und Ismail Harnafi (41.) sorgten schon nach 45 Minuten für den Endstand.

Düren-Coach Carsten Wissing, der als neuer U19-Trainer bei Alemannia Aachen im Gespräch ist, bilanzierte: "Es war für viele Spieler in der Mannschaft die letzte Partie für diesen Verein. Wir haben uns sehr teuer verkauft. Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben die Punktemarke der Vor-Saison geknackt und sind seit acht Spielen ohne Niederlage. Das kann sich sehen lassen."

Etwas anders sah natürlich Heiner Backhaus den Auftritt von Alemannia Aachen. Der Aufstiegstrainer wollte aber auch nicht zu hart mit seinen Aufsteigern ins Gericht gehen.

Der 42-Jährige resümierte: "Ich habe den Jungs nach dem Spiel gesagt: 'Ich verzeihe euch dieses Spiel, weil es ein gutes Lehrbeispiel war.' Das passiert wenn man keine Demut zeigt. Das passiert, wenn man nicht füreinander da ist, nicht grätscht, nicht kämpft, sich nicht pusht. Aber die Mannschaft hat so viel in dieser Saison geleistet. Besser, dass es hier passiert ist und nicht nächste Woche vor 30.000 Fans bei dem letzten Saisonspiel. Ich will das Spiel gar nicht analysieren sondern eher an meine Jungs appellieren, was passiert, wenn wir nicht alles auf dem Rasen lassen. Daraus werden meine Jungs lernen."

Bei der Pressekonferenz wurde Backhaus vor, während und danach mit "Heiner Backhaus, du bist der beste Mann der Welt"-Sprechhören gefeiert. Der Trainer bedankte sich bei den Alemannia-Anhängern und sagte: "Ihr seid der Wahnsinn! Ich liebe Euch."

Am nächsten Samstag (18. Mai, 14 Uhr) kommt dann die SSVg Velbert zur Aufstiegsparty an den Tivoli.