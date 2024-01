Während sich der Wuppertaler SV auf die Rückrunde in der Regionalliga West vorbereitet, spielen zwei Spieler keine Rolle mehr beim WSV und halten sich privat fit.

Vor dem letzten Ligaspiel des Jahres 2023 platzte beim Wuppertaler SV eine personelle Bombe: Kevin Pytlik wurde als Kapitän abgesetzt und Durim Berisha, Sebastian Patzler sowie Kevin Rodrigues Pires wurden suspendiert.

Während Abwehrspieler Berisha mittlerweile seinen Vertrag auflöste und bei der SSVg Velbert anheuerte, befinden sich Torwart Sebastian Patzler und Mittelfeldspieler Rodrigues Pires noch auf Vereinssuche. Beide besitzen beim WSV jedoch auch noch gültige Verträge bis zum Sommer 2024.

"Ich gehe mit der Situation ganz normal um. Ich bin nicht traurig oder dergleichen. So ist das Leben eines Sportlers. Der Verein hat diese Entscheidung getroffen und das gilt es zu akzeptieren. Nach außen hin sieht das so aus, ob wir drei die Schuldigen für den Misserfolg wären. Aber wir wissen natürlich, dass es nicht so ist. Das wissen auch die Verantwortlichen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen und blicke lieber nach vorne", erklärt Familienvater Rodrigues Pires.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler denkt noch lange nicht ans Karriereende oder dergleichen. "Ich bin Fußballer und noch topfit. Ich will noch einige Jahre spielen und weiß, zu was ich noch fähig bin", betont der ehemalige U21-Nationalspieler.

Aktuell hält er sich neben privaten Einheiten auch mit einer kleinen Gruppe aus Regional-, und Oberliga-Spielern fit. "Zudem trainiere ich bei einem Oberligisten mit", verrät er und ergänzt: "Aber ein Wechsel zu diesem Verein ist ausgeschlossen."

Der 217-malige Regionalligaspieler (30 Tore, 42 Vorlagen) und 155-fache Drittligaprofi (13, 18) will es noch einmal wissen und ist weiterhin sehr ehrgeizig. "Ich kann noch vielen Teams weiterhelfen. Ich bin topfit und von meinen Qualitäten überzeugt. Ich hatte in meiner Karriere zum Glück keine schweren Verletzungen, so dass die Knochen noch richtig gut sind. Mal schauen, wohin mein Weg führen wird. Ich bin da ganz entspannt", sagt Rodrigues Pires, der in seiner Karriere neben dem Wuppertaler SV auch bei Sportfreunde Lotte, TSV Steinbach, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen und FC Schalke 04 II unter Vertrag stand.