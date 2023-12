Alemannia Aachen: Bis zu fünf Spieler könnten gehen - möglicher Zugang ist Ex-Backhaus-Schützling

Alemannia Aachen surft aktuell auf einer Erfolgswelle. Nach einem verkorksten Saisonstart sind die Kaiserstädter bis auf fünf Punkte an Rang eins dran.

Acht Siege aus den letzten neun Spielen: Es läuft hervorragend für Alemannia Aachen. Und da, wo es gut läuft, gibt es viele Gewinner, aber auch Verlierer sind immer dabei.

Auch in Aachen gibt es solche Spieler, die wenig oder kaum zum Zug kommen. Da der Kader mit 27 Mann - aktuell fehlen noch Frederic Baum und Sascha Marquet, könnten aber zur Wintervorbereitung wieder einsatzfähig sein - sehr üppig gestaltet ist, gibt es in der Winterpause für Sportchef Sascha Eller einiges zu tun. Trainer Heiner Backhaus und Eller werden ungemütliche Gespräche führen müssen.

Eller betont zwar gegenüber RevierSport: "Wir sind ein seriöser Verein und halten uns an Arbeitsverträge. Aber es ist doch klar, dass es auch Jungs gibt die nicht zufrieden sind. Da muss man dann für beide Seiten - Verein und Spieler - nach Lösungen suchen und sie finden."

Heißt in der Fußballsprache: Es wird Spieler geben, die trotz gültigen Kontrakts gehen dürfen. Ob sie das dann tun, steht noch einmal auf einem anderen Blatt Papier.

Peters mit Vertrag bis 2026, Uzelac und Schaub bis 2025

Nach RevierSport-Informationen könnten bis zu fünf Spieler die Alemannia im Winter verlassen. Kandidaten sind: Beyhan Ametov (179 Einsatzminuten, Vertrag bis 30. Juni 2024), Cas Peters (296, Vertrag bis 30. Juni 2026), Vincent Schaub (515, Vertrag bis 30. Juni 2025), Radomir Novakovic (kein Einsatz, Vertrag bis 31. Dezember 2023) und Franko Uzelac (674, Vertrag bis 30. Juni 2025). Alles Profis, die höhere Ansprüche bezüglich der Einsatzzeiten haben.

Aber, klar: Wie man an den Laufzeiten der Spieler sieht, wird es nicht einfach die Akteure von einem vorzeitigen Wechsel zu überzeugen. Die Aachener wollen aber auch Platz für einen Backhaus-Wunschspieler schaffen.

Objekt der Begierde: Nino Miotke vom TSV Steinbach Haiger, der eine gemeinsame Vergangenheit mit Backhaus bei Rot-Weiß Koblenz besitzt.

"Es gibt immer Spieler, die unzufrieden sind. Ich kann diese Namen aber diesbezüglich nicht bestätigen. Wir haben auch noch mit keinem Spieler gesprochen und ihm Nahe gelegt den Verein zu verlassen. Nochmal: Wir halten uns an Verträge", betont Eller. Er ergänzt: "Wir haben auch für das Trainingslager in der Türkei 28 Plätze für die Spieler gebucht. Einen freien für einen U19-Mann."

Oder vielleicht Neuzugang Miotke? "Ich kann bestätigen, dass das ein interessanter Spieler ist. Wir kennen ihn, der Trainer kennt ihn gut. Aber so weit ich weiß, steht er unter Vertrag und ist in Steinbach kein unwichtiger Spieler. Und, was ich verraten kann, ist, dass wir definitiv keine Ablösesumme zahlen werden", antwortet Eller.

In Aachen bahnt sich jedenfalls in personeller Hinsicht eine interessante Winterpause an.