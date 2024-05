Mehmet Can Aydin steht mit seinem Verein Trabzonspor im Finale um den türkischen Pokal. Aber wie geht es mit dem Schalke-Eigengewächs nach der Leihe in die Türkei weiter?

Mehmet Can Aydin ist am Mittwochabend mit seinem türkischen Klub Trabzonspor ins türkische Pokalfinale eingezogen. Trabzonspor gewann nach dem 3:2 im Hinspiel auch das Rückspiel gegen Fatih Karagümrük mit 4:0. Damit steht der Schwarzmeerklub zum 16. Mal im Endspiel. Gegner wird Besiktas Istanbul sein.

Der vom FC Schalke 04 zum türkischen Meister von 2022 ausgeliehene Rechtsverteidiger könnte sich somit vielleicht mit einem Titel aus Trabzon verabschieden. Denn dass der Klub die Kaufoption von ca. 1,4 Millionen Euro zieht, gilt als ausgeschlossen. Denn auch das Pokal-Halbfinale musste sich Aydin wieder 90 Minuten lang von der Ersatzbank anschauen. Zum Einsatz brachte ihn Trabzon-Trainer Abdullah Avci nicht.

Dabei sieht Aydins Statistik auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. In bisher 19 Ligaspielen kam der gebürtige Würselener in dieser Saison für Trabzonspor zum Einsatz. Seit dem Wechsel von Ex-BVB-Spieler Thomas Meunier dorthin Mitte Februar spielte Aydin allerdings nur noch vier Minuten. Einmal wurde er in der Schlussphase eingewechselt, ansonsten kam er nicht mehr aufs Spielfeld.

So auch im Pokal-Hal8⁹bfinale. Deswegen wird sich auch sein großes Ziel, die Teilnahme an der EM in Deutschland im Sommer, nicht erfüllen. Denn Aydin, der eigens dafür einen türkischen Pass annahm, brach seine langjährige Karriere in den deutschen U-Mannschaften ab und entschied sich, ab der U21 für die Türkei aufzulaufen. Der damalige Nationaltrainer Stefan Kuntz hatte Aydin dazu überredet und sogar Einsätze in der Milli Takim in Aussicht gestellt. Einmal nahm er Aydin sogar mit auf einen Lehrgang. Gespielt hat Aydin bislang aber weder in der U21 noch in der A-Mannschaft.

Die große Frage ist, wie es mit den immer noch erst 22-Jährigen weitergeht. Klar ist, dass er wohl zunächst einmal zu S04 zurückkehren wird. Dort hat er noch einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. Die Frage wird sein, ob ihn Trainer Karel Geraerts - so er denn bleibt - sich Aydin genauer unter die Lupe nehmen will.

Denn der Belgier kennt den talentierten Rechtsverteidiger noch nicht. Zudem hat Schalke auf dessen Position durchaus Bedarf. Die Leihe mit Brandon Soppy läuft genau wie der Vertrag von Cedric Brunner aus. Und Henning Matrciani konnte in dieser Saison nicht überzeugen.

Zuletzt hatte sich zwar Steven van der Sloot aus der U23 in Position gebracht, aber er hat auch noch wenig Erfahrung im Profibereich. Aydin kommt zumindest mit einigen Einsätzen aus der Süper Lig zurück zum Zweitligisten und zeigte zuvor auch schon auf Schalke gute Ansätze, auch wenn er sich letztlich nie nachhaltig durchsetzen konnte.