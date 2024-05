Der MSV Duisburg ist abgestiegen und will wieder hoch. Geschäftsführer Michael Preetz erklärt im WAZ-Interview, wie der neue MSV aussehen soll.

Der MSV Duisburg hat sich vorerst von der Landkarte der ersten drei Ligen verabschiedet. Die Zukunft heißt - zumindest kurzfristig - Regionalliga West. Michael Preetz, Geschäftsführer des MSV Duisburg, möchte hier schnell wieder raus.

Im großen Interview mit der WAZ betont er: "In jeder Krise liegt auch eine große Chance und die müssen wir jetzt suchen." Noch steht der MSV relativ blank da. Ein neuer Trainer ist da, der Kader bisher nur in Bruchteilen zu erkennen, nachdem nur zwei Spieler einen Vertrag nach dem Drittliga-Abstieg hatten.

Preetz betont mit Blick auf die neue Mannschaft: "Unsere Aufgabe ist es nun, eine konkurrenzfähige Mannschaft hinzustellen. Und das Ziel für einen Klub wie den MSV Duisburg kann es nur sein, aufzusteigen. Und ich möchte einen sehr aktiven und intensiven Fußball sehen. Ich möchte hungrige, gierige Spieler haben, die was erreichen wollen. Das sollte für den ganzen Verein gelten. Wir müssen diese Gier auf Erfolg im Verein implementieren."

Wobei zunächst die neue Situation angenommen werden muss. Denn der MSV spielt vierte Liga, die Gegner heißen Wiedenbrück oder Türkspor Dortmund.

Preetz fordert es ein, dass niemand denkt, man gewinnt Spiele, nur weil man beim MSV Duisburg spielt, weil der Verein mal in der Bundesliga war. "Wir müssen die Realität annehmen: Wir werden nächstes Jahr nicht nur in Stadien spielen, sondern auch auf normalen Fußballplätzen mit ein paar hundert Zuschauern, wo uns ganz sicher jeder Gegner mit besonderer Freude erwartet. Dem müssen wir Rechnung tragen und das müssen wir in den Verein transportieren."

Die Lage beim MSV-Personal bisher

Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis 2026) hatten nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader einen Vertrag.

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt