Der VfL Bochum sucht einen neuen Trainer. Drei Kandidaten wurden bereits genannt. Eine Übersicht.

Lange war nicht klar, in welcher Liga der VfL Bochum in der kommenden Saison spielen wird. Am Ende sah es nach der 2. Bundesliga aus, nun weiß man nach einer dramatischen Relegation: Der VfL Bochum sucht für die Bundesliga.

Und hier wurden bereits einige Kandidaten genannt. Wobei erst einmal definiert werden muss, wer den neuen Trainer denn sucht. Schließlich trat Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian von seinem Amt zurück, einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Doch eigentlich ist es die gelebte Reihenfolge, dass erst dieses Amt besetzt wird, dann der Trainer kommt. Nun drängt natürlich auch die Zeit, durch die Relegation hat der VfL bei der Planung schon eine Woche verloren. Zudem steht ein großer Kaderumbruch an.

Daher waren zunächst Fabian und Sportdirektor Marc Lettau mit der Trainersuche beauftragt, sie favorisierten dem Vernehmen nach den Ex-Augsburger Enrico Maaßen, der zuvor in der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund arbeitete.

Doch zuletzt war die Trainersuche offenbar eher im Bereich des Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Villis und dem Sprecher der Geschäftsführung, Ilja Kaenzig, angesiedelt.





Sie sollen eher einen erfahrenen Coach favorisieren. Genannt wurden hier zum Beispiel André Breitenreiter, der zuletzt Huddersfield Town trainierte, oder Peter Zeidler, mit dem Kaenzig schon beim FC Sochaux zusammengearbeitet hat.

Der 61-jährige Zeidler ist seit 2018 für den FC St. Gallen verantwortlich, hat hier auch noch einen Vertrag bis 2027. Auch der 1. FC Köln soll nach Informationen der WAZ an Zeidler Interesse haben, der immer mal wieder bei Bundesligisten im Gespräch war. Bisher hat es ihn, angesehen von einer Stelle als Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim im Jahre 2011, aber nie nach Deutschland verschlagen.

Lange soll es nicht mehr dauern, bis sich der VfL entscheidet, denn wie schon geschrieben: Die Zeit drängt, die ersten Zugänge hängen in der Warteschleife, denn vor einer Unterschrift möchte auch ein Zugang wissen, mit wem er denn in der neuen Spielzeit zusammenarbeiten wird.