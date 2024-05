Jeden Tag neue Transfers in der 3. Liga. Diesmal haben der SC Verl und Absteiger SV Wehen neue Talente verpflichtet.

Der SC Verl hat nach Fynn Otto (Eintracht Frankfurt II) und Lukas Demming (Wuppertaler SV) den dritten externen Zugang für die kommende Saison in der 3. Liga verpflichtet.

Aus der U19 von Borussia Dortmund kommt Torwarttalent Marlon Zacharias. Für die BVB-U19 kam er in der abgelaufenen Saison in der Junioren-Bundesliga West auf sechs Einsätze, dreimal hielt er seinen Kasten sauber.

Sebastian Lange, sportlicher Leiter des Sportclub Verl, betont: „Wir sehen viel Potenzial in Marlon und möchten ihn behutsam an den Seniorenfußball heranführen. Unser Trainerteam ist bestrebt, seine Entwicklung zu unterstützen und ihm einen reibungslosen Übergang in diese neue Phase seiner Karriere zu ermöglichen. Marlon hat in Dortmund bereits sein großes Talent bewiesen, und wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird.“

Talent für den SC Verl, ein anderes Talent wechselt zum Drittliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Denn die Wehener haben Tarik Gözüsirin verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei vom VfB Lübeck zum SVWW.

„Tarik bringt eine spannende Kombination aus Dynamik, technischen Fähigkeiten sowie Laufstärke und Gier mit. Er verfügt über eine hohe Geschwindigkeit mit und ohne Ball und führt Zweikämpfe zudem sehr körperbetont“, erklärt Nico Schäfer, Geschäftsführer beim SV Wehen. „Wir haben die Entwicklung von Tarik bereits seit einiger Zeit beobachtet und freuen uns jetzt sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“

In der abgelaufenen Spielzeit kam der Rechtsfuß insgesamt in 36 Pflichtspielen zum Einsatz (7 Tore / 10 Assists). Nach der Unterschrift beim neuen Klub sagte er: "Im Vorfeld meines Wechsels habe ich sehr gute Gespräche mit Nico Schäfer geführt und direkt den Eindruck gewonnen, dass der SVWW der richtige Verein für meine Weiterentwicklung ist. Ich möchte meine Leistungen aus der letzten Saison bestätigen und mich natürlich nochmal einen Schritt verbessern. Durch Kollegen wie Sören Reddemann und Ahmet Gürleyen habe ich Verein schon länger im Blick gehabt und ihn immer sehr positiv wahrgenommen. Ich werde alles dafür geben, dass wir gerade auch für unsere Fans eine starke Saison spielen werden.“