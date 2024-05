Neuzugang für den FC Kray: Der Landesligist hat ein Talent eines Stadtnachbarn für die kommende Saison verpflichtet.

Der Kader des FC Kray für die kommende Saison in der Landesliga Niederrhein 2 nimmt immer konkrete Formen an. Nach einigen Vertragsverlängerungen steht inzwischen der erste Neuzugang fürs nächste Spieljahr fest.

Mit Juri Korte haben die Essener ein Talent aus dem Stadtgebiet verpflichtet. Der 18-Jährige kommt aus dem Nachwuchs des Spvg Schonnebeck. In Kray möchte der zentrale Mittelfeldspieler den Sprung in den Seniorenbereich schaffen - es wird seine erste Station im Herrenfußball.

"Juri ist ein guter Techniker im zentralen Mittelfeld und hat eine starke Übersicht", sagt Dennis Blasczyk, Sportlicher Leiter beim FCK, über den Neuzugang. "Er ist eine ruhige Seele und wird sich im Team zeigen wollen. Er ist nicht gekommen, um sich brav unterzuordnen, sondern will der Mannschaft ab dem Sommer sofort weiterhelfen."

Korte verbrachte Teile seiner Jugend in Nachwuchsleistungszentren. Er spielte für Rot-Weiss Essen, Schalke 04 und den MSV Duisburg, ehe er zur U17 nach Schonnebeck ging.

In dieser Saison ist er im U19-Team der Spielvereinigung gesetzt und absolviert eine starke Runde mit Schonnebeck. Die Essener belegen den vierten Tabellenplatz in der A-Junioren Niederrheinliga, der zweithöchsten Spielklasse. Erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte Korte für die Schonnebeck-Reserve in der Kreisliga A.

Mit Kray geht es dann kommende Saison für ihn in der Landesliga weiter. Vor der Verpflichtung von Korte hatte der einstige Regionalligist bereits die Vertragsverlängerungen von Nils Brühl, Marc Gotzeina, Obiora Uzukwu, Jason Todbedji, Estevan Rascho, Edmond Kadrijaj, Youssef Kamboua, Semih Köse und Raphael Koczor vermeldet.

Außerdem steht seit einiger Zeit fest, wer die Krayer ab Sommer trainieren wird. Bartosz Maslon übernimmt im Sommer an der Buderusstraße. Nach der Trennung von Sebastian Amendt Ende März ist derzeit der vorige Co-Trainer Adrian Schneider gemeinsam mit den Spielern Koczor und Mateusz Tietz für den Rest dieser Saison verantwortlich.