Regionalliga West: Zweifacher Kevin Goden schockt Borussia U23

Borussia Mönchengladbach II hat zumindest einen Punktgewinn leichtfertig aus der Hand gegeben. Der 1. FC Düren siegte mit 3:2 gegen die U23 der Borussia.

Der 1. FC Düren hat seine schlechte Phase von fünf sieglosen Spielen in Folge beendet. Gegen Borussia Mönchengladbach II gab es einen späten 3:1-Sieg für die Dürener. Kevin Goden traf doppelt für Düren, Leon Volz erzielte das dritte Tor. Für Gladbachs Reserve traf David Winke per Eigentor.

Gladbachs Trainer Eugen Polanski war aufgrund der miserablen Chancenverwertung seiner Schützlinge angefressen. Allen voran Shio Fukuda agierte im Abschluss unglücklich. Er sagte: "Wir haben zweimal das leere Tor nicht getroffen. Hätten wir diese Chancen genutzt, hätte das Spiel einen ganz anderen Verlauf genommen."

Und analog zur ersten Hälfte hatte Fukuda auch zu Beginn des zweiten Durchgangs die Führung auf dem Fuß. Und wieder vergab Fukuda. Trainer Polanski reagierte und brachte Ryan Naderi (55.) für den glücklosen Japaner, für den sein Trainer aber auch lobende Worte hatte: "Auch wenn es bitter ist, dass er sie nicht genutzt hat, aber er hat sich diese Chancen erspielt und insgesamt viel für die Mannschaft gearbeitet."

Für die Zweitvertretung der Borussia kam es zum Ende hin ganz bitter. Erst erzielte Winke per Eigentor vier Minuten vor Schluss das 1:1 für die Gladbacher, bevor Volz und der starke Goden in der Nachspielzeit den Dürener Sieg besorgten.

"Nach dem Ausgleich hätten wir den Punkt akzeptieren und das Spiel über die Bühne bringen müssen. Und das ist bitter", fasste Polanski enttäuscht zusammen.

Borussia Mönchengladbach II empfängt nun am kommenden Samstag (14 Uhr) im Rheydter Grenzlandstadion den Wuppertaler SV. Der 1. FC Düren reist am selben Tag nach Gelsenkirchen zur U23 des FC Schalke 04. Aber mit einem Goden in Topform - 15 Spiele, 12 Tore, 6 Vorlagen - ist Düren auch für Schalke II gefährlich. Bleibt abzuwarten wie lange der 24-Jährige noch beim 1. FC bleibt.

Die Statistik zum Spiel

1. FC Düren: Theißen - Popovic (67. Volz), Egouli, Lela, Bakhat (88. Dulleck), Geimer (90.+2 Damaschek), Goden, Clemens (67. Harnafi), Winke, Weber, Matuschyk

Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Kemper, Najjar (85. Moustafa), Foss, Lieder – Büyükarslan (76. Jung), Reitz (85. Hoogewerf), Korb, Italiano – Fukuda (55. Naderi), Schroers (85. Kader)

Schiedsrichter: Luca Maurer

Tore: 1:0 Goden (78.), 1:1 Winke (86., Eigentor), 2:1 Volz (90.+1), 3:1 Goden (90.+5)

Zuschauer: 560