Vor dem letzten Spiel der Saison 2023/2024 hat Schalke-Trainer Karel Geraerts über seine Zukunft gesprochen.

Rein sportlich hat das letzte Auswärtsspiel der Saison 2023/2024 bei der SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 19. Mai, 13.30 Uhr) für den FC Schalke 04 keine große Bedeutung mehr. Nach dem gesicherten Klassenerhalt geht es für die Königsblauen einzig darum, den zehnten Platz in der 2. Bundesliga zu festigen.

Folglich war das interessanteste Thema der Pressekonferenz vor der Partie die Zukunft des Trainers Karel Geraerts. Eine erste Analyse mit Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga habe bereits stattgefunden. "Das waren sehr gute und positive Gespräche, wir haben natürlich auch über die Schalke-Zukunft gesprochen", sagte Geraerts.

Eine finale Entscheidung über die Zukunft des Belgiers, dessen Vertrag noch eine weitere Saison gilt, ist allerdings noch nicht gefallen. Denn diese hängt nicht nur von den sportlichen Faktoren ab.

"Wir dürfen meine Familie nicht vergessen, sie ist das absolut Wichtigste für mich. Ich will vor allem mit meiner Frau sprechen, nicht nur am Telefon. Ich will ihr in die Augen schauen dabei", sagte der 42-Jährige und betonte, dass es das erste Mal gewesen sei, dass er im Ausland gearbeitet und seine Familie nicht jeden Tag gesehen habe.

Der FC Brügge, mit dem Geraerts immer wieder in Verbindung gebracht wurde, habe mit der Entscheidungsfindung nichts zu tun.

Armin Younes soll mit Schalke in die Vorbereitung

Doch zurück zum Spiel. In Fürth möchte Geraerts die Form der letzten Wochen bestätigen. Schalke ist seit sechs Spielen ungeschlagen. "Ich möchte allen aus dem Team zu den letzten sieben Wochen gratulieren, für jeden Spieler waren die letzten Wochen nicht einfach", gestand er.

Womöglich verzichten müssen die Königsblauen beim Tabellenneunten auf Derry Murkin, Tomas Kalas, Thomas Ouwejan und Assan Ouedraogo, hinter denen allesamt Fragezeichen stehen.

Und eine weitere Personalie wurde diskutiert: Armin Younes, der seit mehr als einem Monat bei der U23 mit trainierte. Geraerts erklärte, dass der 30-Jährige viel Qualität habe, aber nach einiger Zeit ohne Verein erstmal wieder zu Kräften kommen musste.

Nun erhielt er beim Training der Profis eine Chance, sich zu zeigen. Und sich für einen Vertrag zu empfehlen? "Wenn alles nach Plan geht, er seinen Job in der Vorbereitung macht, wird seine Leistung entscheiden", sagte Geraerts. Younes habe es in seinen eigenen Händen.