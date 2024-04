Bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 mischen aktuell einige prominente Namen im Trainingsbetrieb mit. Und die Liste wird länger.

Für die U23 des FC Schalke 04 läuft es zuletzt wie geschmiert. Neun Punkte holte die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel aus den letzten drei Begegnungen - und ist dadurch auch alle Abstiegssorgen losgeworden. Mit nunmehr 42 Punkten werden die Schalker auch in der Saison 2024/2025 in der Regionalliga West dabei sein.

So kann man durchaus auch den einen oder anderen Trainingsgast einladen. Am Mittwoch, 10. April 2024, mischte Amin Younes in der Einheit von Coach Fimpel mit.

Die Vita des 30-jährigen gebürtigen Düsseldorfers kann sich sehen lassen. Neben 52 Bundesligaspielen für Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt stand Younes auch bei renommierten Klubs wie 1. FC Kaiserslautern, Ajax Amsterdam, SSC Neapel und FC Utrecht unter Vertrag. Im Sommer 2023 verließ der achtmalige deutsche Nationalspieler Al-Ettifaq aus Saudi-Arabien und ist seitdem auf Vereinssuche.

Das werden ab Sommer dann wohl auch Dominick Drexler und Timo Baumgartl sein. Beide wurden von S04-Cheftrainer in die U23 degradiert. Mit Drexler, Baumgartl und Younes war das U23-Training der Schalker am Mittwoch prominent besucht.

Apropos Vereinssuche: Auf der war Younes auch schon im August 2023, als er sich für mehrere Tage bei der U23 von Borussia Mönchengladbach, seinem Ausbildungsklub, fit hielt. RevierSport berichtete.

Younes wirkte damals sogar in einem Testspiel gegen den KFC Uerdingen mit. "Es war schon zu sehen, dass Younes viel Erfahrung im Fußball gesammelt hat. Gegen solch einen Mann zu spielen, war auch für meine Jungs eine Erfahrung wert", meinte Marcus John, damaliger Trainer des KFC Uerdingen, nach dem 5:2-Testspiel-Sieg der Krefelder über Gladbachs U23-Mannschaft zur Younes-Performance.

Doch auch die gute Vorstellung konnte dem Offensivspieler bei der Vereinssuche nicht helfen. Vielleicht kann sich ja durch das U23-Training auf Schalke bei einigen Profiklubs wieder in Erinnerung rufen.