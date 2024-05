Die SG Wattenscheid 09 hat einen neuen Cheftrainer für die Saison 2024/2025 vorgestellt. Es ist jemand, der auch im aktuellen Trainerteam arbeitet.

Wenige Stunden nach der exklusiven RevierSport-Meldung machte es die SG Wattenscheid 09 offiziell: Christopher Pache, bisheriger Co-Trainer von Engin Yavuzaslan, wird die Nachfolge des scheidenden Coaches zur neuen Saison antreten und die künftige Oberliga-Mannschaft trainieren.

Für Pache, der im Winter die Berufung bei seinem Jugendklub einen "absoluten Lebenstraum" bezeichnete, und sich sehr geehrt fühlte, für diesen Verein tätig zu sein, ergibt sich so der nächste Schritt nach seinem Co-Trainer-Amt.

Pache wohnt nicht weit weg von der Lohrheide in Wattenscheid-Höntrop, hat selbst acht Jahre für die 09er gespielt und die ganze Jugend durchlaufen, vor den Spielen die Stadionzeitschrift verteilt, während der Spiele mit seiner Mannschaft am Spielfeldrand als Balljunge gestanden. Die kommende Oberliga-Saison soll von Anfang an, an die positive Rückrunde anknüpfen.

"Für die Spieler ist wichtig, dass sie jetzt zumindest wissen, wer in der nächsten Saison auf der Trainerbank die Verantwortung hat, so gibt es für sie und eventuelle Neuzugänge auch wieder eine Perspektive", sagt Vorstandsmitglied Dennis Helfer. Der Verein bedauert, dass sich die Wege zwischen ihm und Yavuzaslan schon nach wenigen Monaten trennen, ist aber auch dankbar, dass das ausgegebene Saisonziel "Klassenerhalt" vorzeitig erreicht wurde.

Abschied nach vier gemeinsamen Jahren: Wiebel wird die SG 09 aus beruflichen Gründen verlassen und eine fußballerische Pause einlegen

Der 25-jährige Frederik Wiebel hat sein Medizinstudium erfolgreich beendet und wird nun seine Doktorarbeit finalisieren. 09-Vorstand Stefan Beermann hat großes Verständnis für die Entscheidung, bedauert den Abgang aber sehr: "Frederik war nach dem Neuanfang sofort dabei und war einer unserer erster Transfers. Ich habe ihn damals zusammen mit Burak Yerli beim CSV Linden entdeckt. Wir wünschen ihm für seinen beruflichen Weg alles Gute und danken ihm von ganzen Herzen für seinen Einsatz im schwarz-weißen Trikot. Er wird immer ein gern gesehener Gast im Lohrheidestadion bleiben."

Wiebel absolvierte für die SGW in der Oberliga Westfalen, der Regionalliga West und dem Westfalenpokal insgesamt 64 Partien. Dabei gelangen ihm drei Treffer. In dieser Saison kommt er auf 24 Einsätze über insgesamt 1675 Spielminuten.