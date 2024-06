Rot-Weiss Essen muss den Abgang von Mittelfeldmann und Kapitän Vinko Sapina verkraften. Wie beide Klubs bestätigten, zieht es den 28-Jährigen zu Dynamo Dresden.

Nach nur einer Saison bei Rot-Weiss Essen ist schon wieder Schluss: Vinko Sapina bricht seine Zelte im Ruhrpott ab und schließt sich Dynamo Dresden an. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstagabend, 13. Juni.

"Vinko ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, uns zu verlassen und zu einem anderen Verein wechseln zu wollen. Wir lassen ihn als unseren Kapitän natürlich höchst ungerne ziehen, sind aber nach Abwägung aller Argumente und insbesondere der wirtschaftlichen Bewertung zu dem Entschluss gekommen, seinem Wunsch nachzukommen und ihm die Freigabe zu erteilen. Wir wünschen Vinko für seine neue Aufgabe alles Gute", sagte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

Für die Essener ist es ein herber Verlust. Sapina spielte eine starke Debütsaison, stand in der Liga 29-mal auf dem Platz. Dabei gelangen dem defensiven Mittelfeldspieler drei Tore und zwei Vorlagen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Bei Sapinas Vertrag bis zum Sommer 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr muss aber Geld geflossen sein - immerhin, aus RWE-Sicht.

"Ich habe mich sehr über das Interesse von Dynamo gefreut. Man träumt als junger Spieler davon, später für Traditionsvereine und vor vielen Zuschauern auflaufen zu können. Umso mehr fiebere ich auf die Spiele zu und hoffe meinen Teil zu den ambitionierten Zielen des Vereins beitragen zu können", lässt sich Sapina von den Dresdnern zitieren.

An die RWE-Fans richtete der 28-Jährige auch noch abschließende Worte: "Wir hatten zusammen ein unglaublich positives Jahr in Essen, in welchem ich sogar noch die Ehre hatte, Kapitän zu sein. In den letzten Tagen entwickelte sich die Option, einen langfristigen Vertrag bei Dynamo Dresden zu unterschreiben. Diese Chance möchte ich letztendlich wahrnehmen. Ich bin RWE, meinen Mitspielern und allen Fans sehr dankbar, wünsche dem Verein von Herzen alles Beste und freue mich auf ein Wiedersehen."

Das wird es in der kommenden Saison geben, wenn beide Teams wieder in der 3. Liga aufeinandertreffen werden. Gut möglich, dass RWE bis dahin auf der Sechs noch einmal nachlegt, wie Steegmann sagte.

"Wir haben mit Jimmy Kaparos bereits einen Sechser verpflichten können, dem wir mittelfristig absolut zutrauen, die nun entstandene Lücke zu füllen. Nichtsdestotrotz sondieren wir selbstverständlich den Markt und sehen uns nach Spielertypen um, die uns sowohl sportlich, aber auch in Sachen Leadership weiter voranbringen. Wir haben diesbezüglich bereits erste Gespräche geführt und sind weiterhin auf einem guten Weg."