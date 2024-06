Die SG Wattenscheid hat einen neuen sportlichen Leiter. Er kennt die SGW bereits und freut sich auf tolle Bedingungen - gerade durch den Stadionumbau.

Zwölf Abgänge hat die SG Wattenscheid zu verzeichnen, auf der anderen Seite wurden acht neue Spieler verpflichtet, darunter vier Eigengewächse aus dem SGW-Nachwuchs.

Ein bisschen Arbeit wartet noch auf die Wattenscheider, bis der Kader steht. Und nun ist auch klar, wer als sportlicher Leiter dafür verantwortlich zeichnet.

Denn der vakante Posten wurde mit Richard Weber besetzt. Im Jahr 2019 spielte der Verteidiger unter Farat Toku sogar schon für den Traditionsverein. In der abgelaufenen Saison war er für den SV Schermbeck aktiv, nachdem er seine Karriere eigentlich schon beendet hatte.

Vor seinem Comeback in Schermbeck analysierte er für den SVS in den vergangenen vier Jahren die Gegner, gehörte dem Trainerteam an, scoutete Spieler und plante den Kader mit.

Nun der nächste Schritt, in Wattenscheid soll er die sportliche Verantwortung übernehmen. In einem ersten Interview auf der Vereinshomepage betont der 33-jährige Weber: "Der Kontakt kam in erster Linie durch Cheftrainer Christopher Pache, den ich durch die Zusammenarbeit beim SV Schermbeck als Trainer-Kollegen bereits sehr gut kenne. Anschließend gab es dann sehr gute Gespräche mit dem Vorstand und Aufsichtsrat, wo beide Seiten gemerkt haben, dass wir da auf einer Wellenlänge sind und ziemlich ähnlich denken. Und dementsprechend hat sich das dann jetzt über die letzten Wochen entwickelt und wir sind jetzt endgültig zusammengekommen."

Gerade das Projekt Stadiumumbau reizt natürlich sehr, weil man auch die Perspektive für wirkliche Top-Bedingungen sieht Richard Weber

Mit Blick auf sein Personal weiß Weber, dass es erneut einen Umbruch gibt an der Lohrheide, daher bleibt er erstmal bescheiden: "Ich glaube, wir sollten erst mal über die kurzfristigen Ziele sprechen und über das Hier und Jetzt. Da ist natürlich im Fokus, eine ruhigere Saison als die Vorsaison zu erleben. Wir haben ein neues Trainerteam an der Seitenlinie und eine neue sportliche Leitung. Dementsprechend muss das erstmal der Fokus sein, diese Saison jetzt anzugehen."

Wobei der Zugang der Wattenscheider auch die langfristige Zukunft im Blick hat mit den neuen Bedingungen durch den Umbau der Lohrheide: "Gerade das Projekt Stadiumumbau reizt natürlich sehr, weil man auch die Perspektive für wirkliche Top-Bedingungen sieht. Nicht nur das neue Lohrheidestadion, sondern generell die Anlage mit der Trainingsfläche Espeloh, welches dann wieder bespielbar ist. Auch unsere Nachbarn RW Leithe bekommen ja tolle Bedingungen. Das ist schon wirklich top."

Zugänge: Deniz Duran (TSG Sprockhövel), Semih Sarli (SV Schermbeck), Leonard Jegus (KFC Uerdingen U17), Gian-Luca Rexhäuser (SV Herbede), Tarik Ould Seltana, Quentin Weiß, Alexandros Dimopoulos, Leonard Jegus (alle eigene U19)

Abgänge: Marvin Schurig (Sportfreunde Niederwenigern), Maurice Haar (Türkspor Dortmund), Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Abid Yanik (FC Kray), Daniel Dudek (Westfalia Herne), Nico Thier (Sportfreunde Lotte), Nils da Costa Pereira (Erkenschwick), Arda Nebi, Jeffrey Malcherek, Frederik Wiebel, Felix Casalino und Fabrizio Fili (alle Ziel unbekannt)