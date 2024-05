Am 01. Oktober 2023 wurde Ralf Heskamp beim MSV Duisburg entlassen. Ab dem Sommer wird er dann bei einem anderen Verein tätig sein.

Dass Daniel Flottmann am Saisonende seine Schuhe an den Nagel hängen und als hauptamtlicher Co-Trainer bei der U19 von Werder Bremen anheuern wird, berichtete RevierSport bereits am Donnerstagnachmittag.

Doch Flottmann, der aktuell noch Kapitän des West-Regionalligisten SV Rödinghausen ist, wird nicht der einzige Zugang im Leistungszentrum der Bremer sein: Auch Ralf Heskamp verantwortet ab dem Sommer die Geschicke an der Weser. Er trifft zur kommenden Saison als Teamleiter Organisation die Nachfolge von Jan-Claas Alexander an, der dem SVW in einer anderen Funktion erhalten bleibt.

Von April 2022 bis Oktober 2023 war der 58-jährige Heskamp noch als Geschäftsführer Sport beim MSV Duisburg tätig. Am 01.10.2023 wurde der Sportchef dann entlassen und von seinen Aufgaben entbunden. Nun hat Heskamp einen neuen Job gefunden.

"Ralf Heskamp hat sich bereits in verschiedenen Bereichen als Fußballfachmann erwiesen. Wir sind froh, dass wir jemanden mit Ralfs Erfahrung für unseren Weg überzeugen konnten", erklärt Björn Schierenbeck, Leiter des Werder Leistungszentrums.

Auch Heskamp freut sich über sein Engagement: "Ich möchte dem Verein mit meiner Expertise im organisatorischen Bereich weiterhelfen. Ich verfolge die Arbeit des SVW schon lange und bin glücklich, hier nun meine Erfahrung einbringen zu können."

Ralf Heskamp sammelte als Spieler für den VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig 235 Zweitligaeinsätze. Nach seiner Zeit als aktiver Profi war Heskamp nicht nur beim MSV Duisburg tätig, sondern arbeitete auch als Geschäftsführer beim VfL Osnabrück, sportlicher Leiter bei Holstein Kiel und Scout für den FC Bayern München.