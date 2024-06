Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den nächsten Zugang für die Saison 2024/2025 präsentiert.

Eintracht Braunschweig gab die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspieler Sven Köhler, der zuletzt bei Odense BK in der dänischen ersten Liga spielte, bekannt. Beim Zweitligisten unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Köhler, der aus Warstein stammt, spielte in den Nachwuchsmannschaften von Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04, ehe er 2017 zum SV Lippstadt wechselte. Zwei Jahre später verpflichtete dann der VfL Osnabrück den defensiven Mittelfeldspieler.

Nach insgesamt vier Jahren an der Bremer Brücke, darunter ein Jahr per Leihe beim SC Verl, schloss sich Köhler dem dänischen Verein Odense BK an. In seiner Karriere kann Köhler aktuell unter anderem auf 22 Einsätze in der 2. Bundesliga, auf 83 Duelle in der 3. Liga und 18 Spiele in der Superliga (1. Liga Dänemark) zurückblicken.

"Wir haben auch für diese sehr wichtige Position im Mittelfeldzentrum ein klares Anforderungsprofil definiert und mit Sven Köhler die ideale Lösung gefunden. Er ist ein absoluter Mentalitäts- und Führungsspieler, der als echter Sechser zusätzlich zu seinen defensiven Fähigkeiten auch fußballerische Lösungen mitbringt. Entsprechend sind wir sehr froh, dass wir ihn trotz großem Interesse anderer Vereine für uns gewinnen und ihm von unserem Weg überzeugen konnten", sagt Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel über die Neuverpflichtung.

Köhler, der 22 Zweitliga- und 83 Drittligaspiele absolvierte, ergänzte: „Für mich war es wichtig, dass ich künftig für einen Traditionsverein auflaufe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr überzeugend und professionell. An dieser Stelle dafür nochmal mein Kompliment."

Er ergänzte: "Auch der Trainer war ein wichtiger Punkt, ich kenne Daniel Scherning schon aus Osnabrücker Zeiten. Die Eintracht habe ich als gegnerischer Spieler als eine Mannschaft mit sehr guter Mentalität in Erinnerung, gemeinsam mit den Fans entsteht schon eine besondere Stimmung. Das Gesamtpaket, auch mit der Ausrichtung für die kommende Saison, finde ich bei den Löwen einfach sehr gut. Aus diesen Gründen habe ich mich für Eintracht Braunschweig entschieden."