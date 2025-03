Eintracht Braunschweig rettet dank Sebastian Polter einen Punkt gegen Ulm. Der Ex-S04-Stürmer wird nach Abpfiff emotional.

Der späte Ausgleichstreffer von Eintracht Braunschweig gegen die SSV Ulm 1846 hatte einen ziemlich königsblauen Anstrich. Erst holte Schalke-Leihgabe Lino Tempelmann in der 85. Minute eine Ecke heraus, die dann der ehemalige S04-Stürmer Sebastian Polter zum 1:1 ins Tor köpfte.

Nach dem Abpfiff fiel viel Druck vom 33-Jährigen ab – und dem machte er auch Luft. „Am Ende des Tages bin ich froh, dass ich endlich mal wieder ein Tor geschossen habe, ist lange her", sagte er bei Sky. Er verortete dieses Erfolgserlebnis auf den September 2023. Ganz richtig. Damals erzielte er den einzigen Schalker Treffer beim 1:3 gegen den FC St. Pauli.

Beinahe anderthalb Jahre musste Polter auf sein nächstes Tor warten. Das ging nicht spurlos an ihm vorbei. "Wir Stürmer, wir leben von den Momenten, reinzukommen und mit einem Kontakt noch ein Tor machen zu können“, sagte er und fing an, zu weinen. „Es tut weh, wenn du lange nicht triffst.“

Unterstützung erhielt Polter von einem weiteren Ex-Schalker in den Reihen von Eintracht Braunschweig. Torhüter Ron-Thorben Hoffmann sagte: „Umso schöner, dass er heute getroffen hat. Der arbeitet so hart im Training, macht so viele Tore. Deswegen ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ihr wisst alle, das macht was mit Menschen, wenn sie nicht treffen, aber trotzdem ist er so wichtig fürs ganze Team. Ich hoffe, das löst jetzt ein bisschen was bei ihm aus. Der Junge ist so wichtig für uns.“

Zuvor hatte Polter für Braunschweig in dieser Saison drei Vorlagen sammeln können. Sein Ausgleichstreffer gegen Ulm war auch wichtig für seinen Ex-Verein. Durch das Unentschieden treten beide Teams im Tabellenkeller auf der Stelle. Die Schalker konnten sich durch das 1:0 gegen Preußen Münster ein wenig von der Gefahrenzone absetzen.

Am kommenden Wochenende trifft Polter mit Eintracht Braunschweig auf Hannover 96. Und wohl nicht nur Hoffmann, Tempelmann und Polter selbst dürften hoffen, dass Letzterer wieder trifft.