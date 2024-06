Er hat schon gegen Portugal oder die Türkei gespielt – künftig läuft Timothé Rupil für die U23 des FC Schalke 04 auf.

Rund eine Woche vor dem Start der Sommer-Vorbereitung nimmt der Kader der Schalker U23 allmählich Formen an. Verstärkt wird die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel künftig durch den zentralen Mittelfeldspieler Timothé Rupil. Der 21-Jährige wechselt aus der U23 von Mainz 05 zu den Schalkern.

„Timo ist ein absoluter Kreativspieler, der hinter den Spitzen spielt. Von ihm erhoffe ich mir eine ganze Menge überraschende Aktionen nach vorne. Ich glaube, dass wir ihm eine gute Möglichkeit bieten können, sein Spiel zu spielen”, sagt Trainer Fimpel über den Neuzugang.

Erfahrung konnte Rupil in den Jugendmannschaften von Mainz 05 und auch in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Luxemburg sammeln. Insgesamt zehn A-Länderspiele hat der Neu-Schalker schon auf dem Konto. Dabei kam er auch in den Spielen gegen Top-Nationen wie Portugal (0:9) oder die Türkei (3:3) zum Einsatz.

Rupil ist der fünfte Neuzugang für Regionalliga-Vertretung von Schalke 04. Zuvor hatten bereits Seok-ju Hong Tidiane Touré, Niklas Frese und Pablo Martinez einen Vertrag auf Schalke unterzeichnet.