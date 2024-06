In der Aufstiegsrunde um die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kam es am Sonntag zu einem echten Herxheimer Fußballwunder. Alles zur irren Entscheidung.

In den Aufstiegsspielen zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kam es zu einer echten Sensation. Der SV Viktoria Herxheim erzielte vier Tore in der Nachspielzeit, um den Aufstieg in die Oberliga klarzumachen.

Vor der Partie gegen die SG Mülheim-Kärlich war die Ausgangslage folgendermaßen: In der Aufstiegsrunde um die Oberliga traten die SG 2000 Mülheim-Kärlich, der FC Hertha Wiesbach und der SV Viktoria Herxheim gegeneinander an.

Herxheim verlor das erste Spiel gegen Wiesbach mit 1:3. Mülheim-Kärlich gewann das Duell gegen Wiesbach wiederum mit 3:2. Somit war die SG 2000 und der FC punktgleich, während Herxheim weiterhin bei 0 Zählern stand.

Da lediglich der Erste der Aufstiegsgruppe den Sprung in die Oberliga schafft, brauchte es also einen Sieg gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich, um punktetechnisch gleichzuziehen. Zum Aufstieg musste die Viktoria allerdings mit vier Toren Unterschied gewinnen.

Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Fabian Clever in der 53. Minute zum 1:0 für Herxheim. 15 Minute später machte Michael Rönz jegliche Hoffnungen auf ein Comeback zunichte, als er zum 1:1 traf. Von dort an wirkte es wie eine schier unmögliche Aufgabe. Zumal Mülheim ein Remis zum Aufstieg gereicht hätte und sie somit keinerlei Interesse daran hatten ein weiteres Tor zu erzielen.

In der 86. Minute kam dann aber nochmal Leben in die Bude. Dominic Fuß sah Gelb-Rot und hinterließ seine Mitspieler in den Schlussminuten zu zehnt. Als der Schiedsrichter acht Minuten Nachspielzeit anzeigte, ging es richtig los.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Christoph Wörzler zur 2:1-Führung für Herxheim. Zu diesem Zeitpunkt wäre also Wiesbach aufgestiegen.

Das Tor erhitzte die Gemüter noch einmal ordentlich. Auch Niklas Ternes sah nun Gelb-Rot und Mannschaftskollege Leandro Strazzeri flog sogar mit Glatt Rot vom Platz. Die Gäste waren somit auf acht Spieler dezimiert. Doch auch der Herxheimer Nathan Ikubu, welcher das 2:1 noch vorbereitet hatte, musste wegen einer Roten Karte vom Platz.

In den letzten Minuten hieß es also zehn Herxheimer gegen acht Akteure aus Mülheim. Nachdem die Szene aufgelöst worden war, warfen die Gastgeber alles nach vorne. In der 98. traf Kapitän Raphael Gehrlein erst zum 3:1 und in der 99. Minute zum 4:1.

Jetzt fehlte nur noch ein Tor zum Aufstieg und das bescherte ihnen Marcel Meinzer. In der zehnten Minute der Nachspielzeit stand es 5:1 und der SV Viktoria Herxheim zog durch ein unfassbares Fußballwunder in die Oberliga ein.

Kapitän und Doppeltorschütze Raphael Gehrlein erzählte nach dem Spiel fassungslos dem "Wochenblatt Reporter": "Es ist unbeschreiblich, was heute passiert ist, ab der 90. Minute. Wir haben das aber nur gepackt, weil wir alle daran geglaubt haben. Der ganze Sportplatz hat daran geglaubt."