Dem Essener Landesligisten ESC Rellinghausen ist ein Transfercoup gelungen. Ein sehr erfahrener Oberligaspieler wechselt zum Krausen Bäumchen.

Große Freude beim Essener Landesligisten ESC Rellinghausen: Bünyamin Sahin wechselt vom Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen zum ESC.

"Wir haben das Festgeldkonto des FC Bayern gesprengt (lacht). Im Ernst: Ich laufe ihm schon zwei Jahre hinterher. Im dritten Jahr hat es dann geklappt. Er ist unser sogenannter Königstransfer", freut sich Sascha Behnke.

Der ESC-Trainer erläutert weiter: "Bünyamin ist nun im Berufsleben, dass Studentenleben ist erledigt. Mit Simon Neuse und Leon Lieske spielen auch zwei Jungs bei uns, die zu Bünyamins engsten Freunden gehören. Zudem war er beim ETB aufgrund der wenigen Spielzeit nicht mehr ganz zufrieden. Es hat jetzt einfach alles gepasst, dass wir den Zuschlag erhalten haben. Wir sind natürlich sehr zufrieden."

Der 24-Jährige, der auf 123 Oberligaspiele (sechs Tore, acht Vorlagen) für Schwarz-Weiß Essen zurückblicken kann, ist ein gelernter Linksverteidiger, der aber im Defensivverbund nahezu jede Position bekleiden kann. "Ja, Bünyamin ist universell einsetzbar. Das war für mich auch wichtig. Solche Spieler sind mir natürlich lieber als Jungs, die sagen, dass sie nur eine bestimmte Position spielen können. Mit ihm bekommen wir auf jeden Fall noch einmal richtig Qualität in den Kader", betont Behnke.

Sahin ist nach Engincan Yildiz (Heiligenhaus) und Maurice Walz (FC Kray) der dritte externe Zugang. "Zudem haben wir einige Jungs aus der zweiten Mannschaft und dem U19-Team hochgezogen. Wir sind gut zusammengeblieben. Im letzten Jahr hatten wir 14 Ab- und 16 Zugänge. Das wollten wir nicht mehr. Zum Glück ist uns das auch gelungen, einen solch großen Umbruch zu vermeiden", freut sich Behnke.

Nach Platz zehn in der Saison 2023/2024 will sich der ESC Rellinghausen weiter nach oben orientieren. Behnke: "Ein einstelliger Tabellenplatz wäre schön. Aber wir wissen auch, dass die Landesliga noch einmal durch die Ab- und Aufsteiger an Qualität dazugewinnt. Es wird keine einfache Saison. Wir wollen wieder schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das bleibt das primäre Ziel."