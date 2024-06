Die Sportfreunde Lotte konnten die nächste Verlängerung für die anstehende Regionalliga-West-Saison fix machen. Der Top-Stürmer der vergangenen Spielzeit bleibt und wird zum Co-Trainer.

Die Sportfreunde Lotte basteln weiter fleißig an ihrem Kader für die anstehende Saison in der Regionalliga West. Der Oberliga-Meister verlängert den Vertrag mit Top-Stürmer Marc Heider und arbeitet ihn in das Trainerteam rund um Fabian Lübbers ein.

"Der 38-jährige Stürmer verlängert seinen Vertrag und wird noch stärker als spielender Co-Trainer in die Arbeit um Chefcoach Fabian Lübbers eingebunden" verkündeten die Sportfreunde auf ihrem Instagram-Kanal.

Marc Heider, der bereits mit dem VfL Osnabrück und Holstein Kiel Erfahrung in der 3. Liga und 2. Bundesliga sammeln konnte, verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bei den Sportfreunden.

Zusätzlich wird er verstärkt in das Trainerteam rund um Fabian Lübbers eingearbeitet und als spielender Co-Trainer eingesetzt. Heider selbst freut sich auf diese neue Erfahrung.

"Ich bin kommende Saison vollumfänglich im Trainerbüro mit dabei und darf Sachen mitgestalten, darauf freue ich mich total! Wir haben so gute Gespräche gehabt und wollten das Ganze fortführen und eine erfolgreiche Saison spielen", wird er auf Instagram zitiert.

In der vergangenen Oberliga-Saison stand der 38-Jährige in 32 der möglichen 34 Spielen auf dem Rasen und erzielte dabei 21 Tore. Zudem kommt er auf elf Vorlagen, was seinen Anteil an der Meisterschaft verdeutlicht.

Nach der Verlängerung mit Kapitän Elezi, sichert sich Lotte die Dienste eines weiteren Leistungsträgers für die kommende Saison. Neben den Verlängerungen konnten die sich Sportfreunde bereits diese Neuzugänge für die Regionalliga West sichern: Nico Thier (SG Wattenscheid 09), Kevin Schacht (Preußen Münster II), Tugay Gündogan (TGK Tecklenburg), Felix Mensing, Florian Wendt (beide SC Paderborn II), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh II), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Steffen Westphal (SV Lippstadt 08), Lars Spit (SV Meppen), Kevin Holzweiler (Rot-Weiss Essen), Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg), Anis El Hamassi (FC Brünninghausen), Denis Milic (TSG Sprockhövel), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Samuel Addai (ETB Schwarz-Weiß Essen), Luis Hillemeier (Victoria Clarholz)