Gudio Contrino ist ein bekannter Trainername im Oberhausener Amateurfußball und auch darüber hinaus. Nun hat er eine neue Herausforderung gefunden.

Die DJK Vierlinden ist bei der Suche nach einem neuen Trainer für die erste Mannschaft in der Kreisliga A fündig geworden.

Zur neuen Spielzeit 2024/2025 folgt B-Lizenz-Inhaber Guido Contrino auf Mladen Kovacic. Der 53-Jährige war bis Ende 2023 als Coach beim Landesligisten Blau-Weiß Mintard in Mülheim tätig.

"In den Gesprächen mit ihm haben wir direkt gemerkt, dass wir dieselbe Sprache sprechen und sind uns schnell einig geworden. Wir erhoffen uns eine langfristige Zusammenarbeit", sagt Adnan Mulalic, stellvertretender Vorsitzender der DJK. Contrino passe "exakt in unser Anforderungsprofil", betont Mulalic.

Der ehemalige Torwart arbeitet als Feuerwehrmann und wohnt in Oberhausen. Mulalic: "Guido hat Lust, eine junge Mannschaft zu formen, zu fördern und ihr zu konstantem Erfolg zu verhelfen. Er freut sich auf das Projekt und ist zuversichtlich, bei unserer DJK viel bewegen zu können."

Als Trainer war Contrino abgesehen von Mintard auch schon für den TSV Wachtendonk-Wankum, den FC Sterkrade 72, den SC Frintrop, Arminia Klosterhardt, die PSG-Academy Düsseldorf und SW Alstaden tätig. Der Vertrag gilt zunächst für die kommende Spielzeit.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren hervorragend. Ich bin wieder voller Tatendrang und freue mich auf die neue Herausforderung bei der DJK Vierlinden. Wir wollen eine gute Kreisliga-A-Runde spielen", sagt Contrino zu seinem neuen Trainerjob.

Vierlinden liegt in der laufenden Saison zwei Spieltage vor dem Ende auf Tabellenplatz vier. Der Rückstand auf Tabellenführer TSV Bruckhausen beträgt stolze 16 Punkte. Vielleicht kann Vierlinden mit Trainer Contrino in der kommenden Saison 2024/2025 der Spitze ein Stück weit näher kommen.

In Mintard war Contrino vom 1. Januar bis zum 14. September 2023 in der Verantwortung und konnte in 18 Begegnungen immerhin einen Schnitt von 1,72 Zähler pro Partie aufweisen.