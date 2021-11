In Duisburg: 23-jähriger Trainer übernimmt Bezirksliga-Mansnchaft

Der Duisburger Bezirksligist DJK Vierlinden belegt nach zwölf Spielen den letzten Tabellenplatz. Nun reagierte der Verein.

Trainwechsel an der Emmanuelstraße in Duisburg: Die DJK Vierlinden, Schlusslicht der Bezirksliga Gruppe 8 am Niederrhein, hat einen Trainerwechsel vollzogen.

Der Klub hat sich von seinem langjährigen Trainer Almir Duric, der seit 2014 für den Verein tätig war, getrennt. Marvin Lakovic übernimmt das Amt von Duric zunächst bis Saisonende. "Wir danken Almir für viele sehr erfolgreiche Jahre und wünschen ihm für seinen weiteren fußballerischen Weg sowie privat nur das Beste", sagt Julia Bergmann, 2. Vorsitzende des Klubs.

Der 23-Jährige war zuletzt in der Jugend des FSV Duisburg als Trainer im Einsatz.