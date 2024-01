Die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg ist beendet. Für den Oberligisten VfB Homberg sogar das ganze Turnier.

Bei der Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg waren am Freitag die Gruppen C und D an der Reihe.

Bezirksligist TuS Asterlagen setzte sich in Gruppe C mit der makellosen Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen sowie 15:6 Toren überraschend als Spitzenreiter durch, bezwang dabei auch den Favoriten FSV Duisburg mit 4:3.

Der Landesligist wurde mit neun Punkten Zweiter und ist damit ebenfalls für die Zwischenrunde qualifiziert. Für den Drittplatzierten Rumelner TV, ETuS Bissingheim und Bezirksligist Viktoria Buchholz (nur ein Punkt) ist das Turnier bereits beendet.

Die Ergebnisse vom Freitag Gruppe C Viktoria Buchholz - ETuS Bissingheim 1:2 TuS Asterlagen - FSV Duisburg 4:3 Rumelner TV - Viktoria Buchholz 1:1 ETuS Bissingheim - TuS Asterlagen 0:5 FSV Duisburg - Rumelner TV 5:3 Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen 3:5 Rumelner TV - ETuS Bissingheim 2:1 FSV Duisburg - Viktoria Buchholz 4:1 TuS Asterlagen - Rumelner TV 1:0 ETuS Bissingheim - FSV Duisburg 0:5 Gruppe D Rheinland Hamborn - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3 SV Genc Osman Duisburg - MTV Union Hamborn 3:2 DJK Vierlinden - Rheinland Hamborn 2:3 SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Genc Osman Duisburg 1:4 MTV Union Hamborn - DJK Vierlinden 2:0 Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg 4:3 DJK Vierlinden - SG Duisburg-Süd 98/20 1:5 MTV Union Hamborn - Rheinland Hamborn 1:3 SV Genc Osman Duisburg - DJK Vierlinden 2:0 SG Duisburg-Süd 98/20 - MTV Union Hamborn 4:1

Die Gruppe D entschieden der amtierende Hallenstadtmeister SV Genc Osman Duisburg und Bezirksligist Rheinland Hamborn mit jeweils neun Punkten für sich. MTV Union Hamborn und DJK Vierlinden verpassten die Zwischenrunde.

VfB Homberg scheidet aus

Bereits am Donnerstag qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten Sportfreunde Hamborn 07 und Spvgg Meiderich 06/95 sowie die Zweiten Duisburger FV 08 und SuS Viktoria Wehofen für die Zwischenrunde.

Blieben also noch zwei Plätze, und diese gehen an die zwei besten Drittplatzierten der Gruppen A bis D. Hier würde sich die Ausgangslage des Duisburger SV 1900, der am Donnerstag neun Punkte holte, als genügend erweisen.

Das letzte Ticket löste SG Duisburg-Süd 98/20 am Freitag mit neun Punkten. Bedeutet auch: Für Oberligist VfB Homberg, am Donnerstag mit nur sieben Zählern, ist das Turnier beendet.

Die Zwischenrunde der Duisburger Hallenstadtmeisterschaft steigt am Samstag in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften.

Direkt im Anschluss geht es weiter mit dem Halbfinale. Das Endspiel ist für 18.30 Uhr angesetzt.