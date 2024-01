Halle Duisburg: Diese Teams sind für Zwischenrunde qualifiziert - Oberligist muss zittern

Halle Duisburg: Die Vorrunde ist für die Teams aus Gruppe A und B beendet. In Gruppe A zeichnete sich ein spannender Dreikampf um den ersten Platz ab. Weitere Gruppenspiele stehen noch aus.

Bei der Hallenstadtmeisterschaft in Duisburg bestritten die Teams aus Gruppe A und B ihre Qualifikationsspiele für die Zwischenrunde. Die Gruppenspiele der Gruppen C und D finden Freitag (5. Januar) statt. Zum Modus: Die Gruppenersten und Zweiten sind sicher weiter. Die zwei besten Gruppendritten können ebenfalls noch um den Titel kämpfen.

In Gruppe A zeichnete sich ein enges Rennen im Kampf um den Gruppensieg ab. Die Sportfreunde Hamborn 07, der Duisburger FV 08 und der Duisburger SV 1900 beendeten die Gruppenphase mit je drei Siegen aus vier Spielen. Hamborn und der Duisburger FV zogen durch das bessere Torverhältnis direkt in die Zwischenrunde ein.

Die zwei besten Drittplatzierten aus den Gruppen A bis D erreichten ebenfalls die nächste Runde. Der DSV 1900 konnte sich mit einer starken Neun-Punkte-Ausbeute große Chancen auf die Zwischenrunde ausrechnen. Die 1900er müssen noch die Freitags-Gruppen abwarten. Für den ESV Hohenbudberg und den TSV Bruckhausen aus Gruppe A ist nach der Vorrunde Schluss.

Die Spielvereinigung Meiderich 06/95 setzte sich in Gruppe B als Tabellenführer souverän durch und erreichte mit neun Punkten aus vier Spielen die Zwischenrunde. Auf Platz zwei sicherte sich SuS Viktoria Wehofen mit acht Punkten das direkte Ticket für die nächste Runde.

Titelverteidiger startet am Freitag in das Turnier

Ob es für den Vorjahresfinalisten VfB Homberg, der sich in der Vorrunde schwer tat, auf Platz drei zum Weiterkommen reicht, zeigt sich erst am Freitag, wenn die restlichen Mannschaften aus Gruppe C und D um den Einzug in die Zwischenrunde kämpfen.

Klarheit haben indes schon TuS Mündelheim und die GSG Duisburg. Beide schieden auf Platz vier und fünf aus.

Spannend am Freitag: In Gruppe D wird der amtierende Hallenstadtmeister SV Genc Osman Duisburg als Favorit in das Turnier starten.