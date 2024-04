Auf die DJK Adler Union Frintrop kommt eine englische Woche mit vielen Gegensätzen zu. Neben der Reise in die Grotenburg warten gleich zwei Kellerduelle.

Die kommenden Spieltage laden die DJK Adler Union Frintrop nicht gerade zum Entspannen ein. Den Klub aus Essen erwartet im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein eine vollgepackte englische Woche mit ordentlich Brisanz.

Bei einem Spiel mehr auf dem Konto als die SF Hamborn 07 und nur zwei Punkten Vorsprung vor selbigem Kontrahenten kommt die Abstiegsregion gefährlich nahe für die DJK. Die Lage um den Verein ist demnach angespannt.

Am kommenden Wochenende reist die Elf von Marcel Cornelissen zum KFC Uerdingen und will dort das kleine Wunder vollbringen: "Das ist Profis gegen Amateure - so leicht ist die Partie zusammengefasst. Wir reisen mit der Hoffnung an, dort etwas zu holen - vor allem vor dem Hintergrund, dass von unten aus irgendeinem Grund auch jeder gegen Uerdingen gewonnen hat. Eventuell sind auch die wiederaufgekommenen Themen rundum den Verein ein positiver Faktor für uns. Das werden wir dann am Wochenende erfahren."

Unabhängig vom Ausgang der Partie gegen die Krefelder hat Adler Union ihr Schicksal in der eigenen Hand, denn die folgenden Wochen haben es in sich und werden sicherlich die ersten Entscheidungen im Keller mit sich bringen.

Die Wenigsten hätten uns überhaupt 28 Punkte zugetraut. Es wäre das Normalste auf der Welt, wenn Frintrop absteigt. Eine Sensation wäre es, wenn wir es dann doch noch schaffen und das ist unser klares Ziel Marcel Cornelissen

Am 5. Mai stattet Frintrop dem SC St. Tönis einen Besuch ab, die mit 30 Zählern ebenfalls noch lange nicht gerettet sind. Anschließend geht es unter der Woche (8. Mai, Mittwoch) zu den Sportfreunden Hamborn 07 - ein direktes Abstiegsduell.

Die Rahmenbedingungen sind gesteckt: Vor Frintrop stehen absolute Schicksalswochen, die mit Uerdingen, St. Tönis und Hamborn von viel Kontrastprogramm geschmückt sind.

Nervosität ist dennoch nicht die vorherrschende Gemütslage beim Coach der Adler. Vielmehr überwiegt der Realismus: "Aus dem gesamten Restprogramm, welches ausschließlich aus direkten Konkurrenten besteht, müssen wir sieben oder sogar acht Zähler holen. Gelingt uns das nicht, steigen wir absolut verdient ab."

Vor der Saison hätte der neutrale Zuschauer Adler Union Frintrop wahrscheinlich als Abstiegskandidat Nummer eins festgemacht. Davon weiß auch Cornelissen: "Die Wenigsten hätten uns überhaupt 28 Punkte zugetraut. Es wäre das Normalste auf der Welt, wenn Frintrop absteigt. Eine Sensation wäre es, wenn wir es dann doch noch schaffen und das ist unser klares Ziel. Das Ding wird zu Ende gebracht!"