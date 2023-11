Gladbach: Profivertrag für Regionalliga-Stürmer - "Sehr gute Entwicklung"

Die U23 von Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag eines jungen Stürmers verlängert - und ihn damit zum Profi befördert.

Schon seit Ende Oktober fehlt Ryan Naderi der U23 von Borussia Mönchengladbach verletzt. Trotzdem gibt es für den 20 Jahre alten Stürmer nun Grund zur Freude: Er hat seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Wie die Gladbacher am Montag mitteilten, verlängerte Naderi bis 2027 und wird dadurch offiziell zum Profi befördert.

Das hat sich der gebürtige Dresdener den Verantwortlichen zufolge mit guten Auftritten in der Gladbacher Regionalliga-Mannschaft verdient. Anfang 2021 kam er von Dynamo Dresden in den Nachwuchs der Borussia, ein Jahr später rückte er in die U23 auf.

"Ryan hat in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat ein spannendes Profil als Stürmer und wir freuen uns, dass er seinen Weg langfristig bei uns weitergehen möchte", erklärt NLZ-Direktor Mirko Sandmöller in einer Mitteilung des Klubs. "Nun gilt es, Ryans Entwicklung gemeinsam weitervoranzutreiben, damit er sich für die Lizenzmannschaft empfehlen kann."

In der erfolgreichen Vorsaison (Platz drei in der Abschlusstabelle) kam Naderi zu ersten Einsätzen für die zweite Mannschaft - meist von der Bank. Im aktuellen Spieljahr läuft es durchwachsen für Gladbach, dafür legte Naderi in persönlicher Hinsicht einen starken Start hin: Vier Tore und zwei Vorlagen gelangen ihn an den ersten elf Spieltagen. Seitdem wird er von einem Außenbandanriss am Sprunggelenk ausgebremst. Insgesamt steht der junge Stürmer bei 31 Einsätzen, sieben Treffern und fünf Vorlagen für die U23.

"Ich habe mich bei Borussia von Anfang an sehr wohlgefühlt. Umso schöner ist es, hier nun auch meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben", sagt er selbst im Rahmen seiner Verlängerung. "Dies ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg, aber ganz sicher nicht der letzte. Ich habe noch viel vor."