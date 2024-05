Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach durfte am Samstag jubeln. Der Klassenerhalt ist perfekt.

Mit dem sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen machte die Reserve von Borussia Mönchengladbach beim 2:1-Sieg gegen Fortuna Köln den Klassenerhalt in der Regionalliga West perfekt.

"In den vergangenen Spielen hat sich die Mannschaft sehr gut entwickelt. Das war auch heute wieder zu sehen. Das Gegentor am Ende ärgert uns ein wenig, aber insgesamt war es vor allem defensiv eine gute Leistung und ein verdienter Sieg", bilanzierte ein zufrieden Eugen Polanski, Trainer der Gladbacher Zweitvertretung.

Sein Gegenüber, Fortuna Kölns Coach Matthias Mink, meinte: "Wir sind gut in das Spiel gestartet, ohne wirklich torgefährlich zu werden. Nach rund 20 Minuten hatten wir zu viele einfache Ballverluste und Fehler. Eine dieser Umschaltsituationen hat der Gegner zum 1:0 genutzt. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir im Spiel mit Ball zu schlampig, unkonzentriert und viel zu wenig effektiv. Folgerichtig fiel dann auch das 2:0. Leider kam der Anschlusstreffer durch Marvin viel zu spät."

Auf die Fortuna warten noch zwei Spiele, dann ist Schluss. Darüber werden die Spieler wohl nicht unglücklich sein.

"Ich denke, wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, aber die bessere Mannschaft gewinnt nicht immer. Wir machen vieles gut, aber es reicht dann nicht, um es in Tore umzumünzen. So langsam fehlt uns ein wenig die Energie. Vielleicht kann man auch sagen, die Luft ist ein bisschen raus, aber trotzdem sollten wir jetzt die nächsten beiden Spiele nicht herschenken. Ich will gegen Schalke und Rödinghausen gewinnen und noch die bestmögliche Platzierung erreichen", sagte Fortunas-Defensivspieler Dominik Ernst.

Die Statistik zum Spiel

Borussia Mönchengladbach II: Olschowsky – Atty, Lieder, Najjar (84. Foss), Kemper – Italiano (84. Jung), Korb, Andreas, Ullrich (70. Büyükarslan) – Naderi (70. Boteli), Schroers (77. Asallari)

Fortuna Köln: Winkler - Ernst, Lanius (77. Brdaric), Scholz, Derbali (55. Langer), Pires (55. Matter), Stanilewicz, Budimbu (70. Vieting), Batarilo, Mika, Demaj (55. Steinkötter).

Schiedsrichter: Jörn Schäfer

Tore: 1:0 Ullrich (37.), 2:0 Italiano (80.), 2:1 Mika (90.+3)

Zuschauer: 450