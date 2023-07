Vom Liga-Konkurrenten - Alemannia Aachen präsentiert Neuzugang Nummer 15

Die Personalplanung bei Alemannia Aachen geht auf die Zielgerade. Während ein Torwart noch gesucht wird, ist der nächste Offensivspieler da.

Aus der Dom- in die Kaiserstadt: Alemannia Aachen hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Vom Ligakonkurrenten Fortuna Köln kommt Offensivspieler Dustin Willms ablösefrei an den Tivoli. Das gab die Alemannia bekannt.

„Mit Dustin haben wir einen flexibel einsetzbaren Angreifer für uns gewinnen können, der in der letzten Saison eine super Torquote hatte. Seine Art Fußball zu spielen und die Gespräche mit ihm zeigen, dass er gut in unsere Mannschaft und zum Verein passt. Wir freuen uns sehr, dass Dustin sich dazu entschieden hat, unseren Weg mitzugehen“, äußerte sich Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller in der Vereinsmitteilung zum Neuzugang, der in der abgelaufenen Spielzeit seinen Durchbruch vor dem Tor erlebte und in 26 Spielen für die Kölner elf Tore und sieben Vorlagen verbuchen konnte.

Mit Blick auf weitere Transfers ergänzte Eller: „Wir haben jetzt eine super Truppe zusammen, mit der wir für unsere gesetzten Ziele gut aufgestellt sind. Derzeit sind wir noch auf der Suche nach einem weiteren Torhüter.“

Mit seinen 24 Jahren hat Willms schon einige Erfahrungen sammeln können. Neben 64 Einsätzen in der Regionalliga West (17 Tore, acht Vorlagen) lief Willms für den FSV Zwickau in zwei Spielzeiten 42 Mal in der 3. Liga auf.

„Ich habe mich für den Wechsel zur Alemannia entschieden, da ich überzeugt davon bin, dass wir hier in Aachen in der neuen Saison gemeinsam mit den Fans im Rücken etwas Großes erreichen können. Wir werden die verbliebene Zeit in der Vorbereitung bestmöglich nutzen, um als Team zusammen zu wachsen und so ab dem 1. Spieltag voll anzugreifen“, freut sich Willms auf seine neue Herausforderung.

Bei der Alemannia wird der 24-jährige Angreifer auf bekannte Gesichter treffen: Jan-Luca Rumpf und Sascha Marquet spielten in der Vorsaison ebenfalls in der Domstadt.

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet, Dustin Willms (alle Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC), Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen), Cas Peters (FSV Frankfurt)

Abgänge: Jannik Mause (FC Ingolstadt), Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lokomotive Leipzig), Felix Heim (Freiberg), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt).