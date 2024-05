Der FC Schalke 04 stellt weitere Weichen auf dem Weg zur Professionalisierung seiner Frauenabteilung. Ein Sportkoordinator kommt.

Die Frauenteams des FC Schalke 04 sind weiter auf dem Vormarsch. Nachdem vor über einer Woche die klassenhöchste Mannschaft den Aufstieg in die Westfalenliga gefeiert hatte, zog die Zweite am vergangenen Wochenende nach und machte den Sprung in die Landesliga perfekt.

Langfristig wollen die Schalkerinnen bekanntlich noch viel weiter nach oben. Und dafür erfolgte nun eine weitere Weichenstellung im Hintergrund. So hat S04 die Position des Sportkoordinators geschaffen und diese mit Sammy Messalkhi besetzt. Der 43-Jährige steht bis zum Ende dieser Saison noch als Trainer beim Frauen-Zweitligisten FSV Gütersloh an der Seitenlinie.

Ab Sommer soll er auf Schalke als Bindeglied zwischen den Seniorinnenteams und der U17 sowie als Kaderplaner fungieren. "Mit der Position des Sportkoordinators schaffen wir Raum für weitere Expertise im Bereich Fußball der Frauen auf Schalke", erklärt die zuständige Vorständin Christina Rühl-Hamers in einer Vereinsmitteilung. "Nach den sportlichen Erfolgen der vergangenen Jahre ist die Verpflichtung von Sammy Messalkhi der nächste wichtige Schritt. Insbesondere mit Blick auf die künftige Kaderplanung wird er neue Impulse auf dem Weg zur Professionalisierung setzen."

Zudem gründen die Königsblauen einen Sportausschuss zur Weiterentwicklung der Frauenteams und Spielerinnen. In diesem sind neben Messalkhi auch Boris Liebing als Leiter des Frauenfußballs sowie die Trainerteams von der ersten Mannschaft bis zur U17 vertreten.

Mein Ziel ist es, den Fußball der Frauen auf Schalke auf ein neues Niveau zu heben Sammy Messalkhi

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", sagte Messalkhi. "Mein Ziel ist es, den Fußball der Frauen auf Schalke auf ein neues Niveau zu heben, indem wir den bereits eingeschlagenen Weg mit talentierten Spielerinnen gezielt fortsetzen und ergänzend erfahrene Spielerinnen verpflichten." Mit dieser Strategie strebe man nachhaltigen Erfolg und eine starke Präsenz im Fußball der Frauen an.