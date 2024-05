Rache kann süß sein - so wie am Dienstagabend für Borussia Dortmund. Das Social-Media-Team griff eine Jahre alte PSG-Spitze gegen den BVB auf.

Was für ein Abend in Paris! Teils ungläubig jubelnd rannten die Profis von Borussia Dortmund nach dem 1:0 (0:0)-Sieg im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in die eigene Fankurve, ikonische Bilder entstanden.

Borussia Dortmund steht nach 2013 erstmals wieder im Finale. Auf der Gegenseite muss PSG neben dem abermaligen Scheitern auf der größten europäischen Bühne auch noch eine Spitze der Dortmunder Social-Media-Abteilung ertragen.

Auf dem englischsprachigen offiziellen Account der Schwarz-Gelben wurde ein alter PSG-Post geteilt. Genauer gesagt, vom 11. März 2020. Damals hatten die Pariser ein Bild aus dem Prinzenpark gepostet, das die Mannschaft auf dem Rasen sitzend zeigt. Das besondere: Die PSG-Spieler ahmten die Jubelpose des damaligen BVB-Stürmers Erling Haaland nach und machten sich so über Borussia Dortmund lustig.

Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel hatte der BVB in Paris eine 0:2-Pleite kassiert und musste im Champions-League-Achtelfinale die Segel streichen. Haaland hatte seinen Hinspiel-Treffer mit der Yoga-Pose bejubelt, PSG nahm ihn in der Woche darauf aufs Korn.

Das haben sie in Dortmund nicht vergessen. Die Social-Media-Administratoren teilten den Post und schrieben dazu: „Tastes like fine wine“. Auf Deutsch: „Schmeckt wie ein guter Wein“. Da guter Wein bekanntlich gerne mal ein paar Jahre reifen muss, genießen sie diesen Post der Pariser mit vier Jahren Abstand noch einmal besonders. Frei nach dem Ausspruch „schlecht gealtert“ müssen die Pariser diesen Spott nun über sich ergehen lassen.

Am Dienstagabend hat Mats Hummels den BVB mit einem Kopfball kurz nach der Pause auf die Siegerstraße gebracht. Dementsprechend selbstbewusst gab sich der Routinier natürlich auch für das Finale, in dem Bayern München oder Real Madrid warten werden. „Wir werden auf einen sehr starken Gegner treffen. Wir glauben alle daran. Spätestens seit dem zweiten Spiel in der Gruppenphase wissen wir, dass wir in der Champions League bestehen können. Es gibt gar keinen Grund, nicht dran zu glauben, dass wir das Finale gewinnen können.“