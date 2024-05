Die Sportfreunde Hamborn setzen im Kampf im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein auf ein neues Trainer-Duo. Hans-Günter Bruns erklärt die Entscheidung kurz vor Saisonende.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen den TSV Meerbusch und ETB Schwarz-Weiß Essen stehen die Sportfreunde Hamborn 07 auf dem letzten Platz der Oberliga Niederrhein. Vier Spieltage vor Schluss sollen Marcel Stenzel und Oliver Adler das Ruder jetzt noch rumreißen.

Hans-Günter Bruns, der sportliche Leiter der Sportfreunde, begründet den Wechsel auf dem Trainerposten kurz vor Saisonende so: "Man hat in den letzten Spielen gesehen, dass sich da nichts tut. Vor allem in den Spielen gegen Meerbusch und Essen. Das war eindeutig zu wenig und deshalb haben wir uns dazu entschlossen."

Gegen den TSV Meerbusch verlor Hamborn zuhause mit 1:4. In Essen gab es eine 1:3-Niederlage. Nun stehen die Sportfreunde drei Punkte hinter dem Mülheimer FC, welcher derzeit den letzten Nichtabstiegsplatz belegt.

Bruns sieht den Vorteil des Trainer-Duos in der gesunden Mischung zwischen dem jungen Impuls des 32-jährigen Stenzel und der langjährigen Erfahrung des 56-jährigen Adler.

"Mit Oliver Adler habe ich jahrelang bei Rot-Weiß Oberhausen in der zweiten Liga gearbeitet. Marcel Stenzel versteht den Fußball trotz seiner jungen Jahre. Ich glaube, dass die Beiden ganz gut zusammen passen", erklärt der Sportchef.

Neuer Impuls vor wichtigen Spielen

Schon in dieser Woche warten zwei wahre Abstiegskracher auf die Sportfreunde Hamborn. Zunächst geht es am Mittwochabend gegen Adler Union Frintrop, welche derzeit mit 28 Punkten nur zwei Zähler vor den Sportfreunden auf dem 16. Tabellenplatz stehen. Am Sonntag folgt dann das direkte Duell gegen den Mülheimer FC.

Das sind zwei ganz richtungsweisende Spiele, die wir vor der Brust haben. Hans-Günter Bruns

Bruns ist sich der Wichtigkeit der beiden Duelle bewusst: "Das war der Hintergrund des Trainerwechsels. Das sind zwei ganz richtungsweisende Spiele, die wir vor der Brust haben."

Ob das Trainer-Duo einen direkt spürbaren Impuls geben kann "werden wir spätestens am Mittwoch und am Sonntag sehen. Danach gucken wir wie es aussieht."

Sechs Punkte in den beiden direkten Duellen würden die Sportfreunde schnell wieder auf Kurs Klassenerhalt bringen. Zumal die darauffolgenden Spiele gegen Germania Ratingen (4.) und die SpVg Schonnebeck (2.) bei weitem kein einfaches Pflaster sind.

Anpfiff für das Auswärtsspiel gegen Adler Union Frintrop ist am Mittwoch um 19 Uhr.